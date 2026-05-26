Небанківський фінсектор зріс до 9% активів ринку: хто заробив найбільше

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

частка небанківських фінансових установ в активах фінансового сектору під наглядом Національного банку впродовж І кварталу збільшилася на 0,2 в. п. до 9,0%;

страховики наростили активи в обох сегментах ринку: ризикові — на 2,9% кв/кв (31,5% р/р), страховики життя — на 2,6% кв/кв (14,5% р/р). Страхові премії зменшилися в обох сегментах ринку, однак чистий прибуток завдяки зростанню інвестиційних доходів збільшився на чверть у ризикових страховиків та на третину — у страховиків життя. Нормативи порушував лише один страховик;

кредитні спілки скоротили активи на 3,9% кв/кв (9,3% р/р). Водночас обсяг нових кредитів збільшився за рахунок кредитів приватним підприємцям, а прибуток зріс з огляду на скорочення витрат. Нормативи порушувала одна збиткова спілка;

фінансові компанії майже не змінили обсяг активів за квартал (скоротили на 5,8% р/р). Зменшився обсяг факторингових операцій та нових кредитів, водночас збільшилися обсяги операцій із викупу заборгованості, наданих гарантій та фінансового лізингу. Сегмент залишився прибутковим — позитивний результат отримав 81% установ. Водночас більше половини прибутку забезпечила державна програма «єОселя». Порушення нормативів допустили п’ять фінансових компаній;

ломбарди наростили обсяг активів на 9,7% кв/кв (7,4% р/р), а обсяг нових кредитів — на 9,9% кв/кв (31,2% р/р). Рекордний прибуток отримано завдяки зростанню доходів від надання послуг та реалізації застави, а також скорочення адміністративних витрат;

до 30 вересня фінансові компанії тестують алгоритми розрахунку оновлених вимог до власного капіталу для підготовки до їх повноцінного застосування із жовтня 2026 року;