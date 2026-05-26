26 травня 2026, 16:18

Тайвань обійшов Індію і став п'ятим фондовим ринком у світі за обсягом

Капіталізація фондового ринку Тайваню досягла $4,95 трлн, обійшовши показник Індії ($4,92 трлн). Ринок піднявся на п'яте місце у глобальному рейтингу, поступаючись лише США, материковому Китаю, Японії та Гонконгу, пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто головний драйвер

Головний драйвер — ралі акцій чіпмейкера TSMC на 46% з початку року на тлі глобального ІІ-буму. Зараз на частку TSMC припадає близько 42% ваги бенчмарку Taiex (сам індекс зріс більш ніж на 50% 2026 року), що вказує на екстремальну концентрацію ринку.

Індія зіткнулася з рекордним відтоком

Поки азіатські виробничі хаби (Тайвань та Південна Корея) акумулюють капітали ШІ-інвесторів, Індія зіткнулася з рекордним відтоком.

Іноземні фонди з початку року розпродали індійські акції майже на $24 млрд. Причини: завищені мультиплікатори локального ринку, уповільнення зростання корпоративних прибутків, ослаблення рупії, дорогі енергоносії та повна відсутність у країні технологічних компаній, які безпосередньо пов'язані з ШІ.

Індійський індекс уже просів на 8%, ризикуючи перервати десятирічний цикл зростання, а вага Індії в індексі MSCI EM впала з 19% до 12%.

Додатковим стимулом для ралі Тайваню стало пом'якшення лімітів місцевого фінансового регулятора: внутрішні фонди дозволили тримати до 25% чистих активів в одній акції (раніше ліміт становив 10%), якщо її вага в індексі перевищує 10%. На даний момент під цей критерій підходить лише TSMC. За оцінками JPMorgan, ця норма забезпечить надходження в акції чіпмейкера ще понад $6 млрд.

При цьому економічно Індія, як і раніше, домінує: за оцінками Міжнародного валютного фонду, її ВВП становить $4,15 трлн проти $977 млрд у Тайваню.

На думку аналітиків, індійський ринок зараз виглядає перегрітим, проте довгостроковий тренд на перетікання заощаджень місцевого населення з кешу у фінансові активи залишається чинним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
