Найбільші банки уклали Меморандум про підтримку ОПК: як фінансуватимуть підприємства

За ініціативи Нацбанку найбільші банки уклали Меморандум про сприяння розширення доступу до фінансування для підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ під час зустрічі в НБУ підписали 23 банки різних форм власності із часткою понад 75% чистих активів банківської системи, йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що дає Меморандум

Меморандум формує структуровану практичну рамку із сегментованими моделями участі для різних банків і позичальників та спрямований на розширення фінансування виробництва оборонно-промислового комплексу (далі — ОПК).

Підпис банка-учасника засвідчує визнання пріоритетності фінансування сектору ОПК у стратегіях, ризик-апетитах, продуктових лінійках, структурі бізнесу та внутрішніх процесах.

У межах Меморандуму передбачено чотири моделі участі банків:

консорціумне або синдиковане фінансування для великих проєктів;

пряме фінансування виробників зброї, боєприпасів і військової техніки;

фінансування товарів подвійного призначення (dual-use);

фінансування малого та середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Згідно з Меморандумом банки прагнуть застосовувати обміркований і лояльний підхід до ціноутворення, щоб умови фінансування залишалися доступними для підприємств ОПК.

Також вони прагнуть частково відмовитися від «твердої застави», допускаючи як забезпечення за кредитами заставу предмета фінансування або товарів в обороті, майнових прав на дебіторську заборгованість, гарантії держави / міжнародних фінансових організацій/ експортно-кредитних агентств, страхування, поруку власника або пов'язаної компанії.

Водночас Меморандум містить очікування щодо дій державних органів, підприємств та установ, зокрема Національного банку, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Агенції оборонних закупівель, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», Національної установи розвитку та інших.

Виконання цих кроків сприятиме швидшому масштабуванню фінансування банків для ОПК.