26 травня 2026, 19:07

У Греції за ціною двокімнатної квартири у Києві продають приватний острів: у чому нюанс

Мрія про власний безлюдний острів у Середземномор'ї раптово стала фінансово доступною, але за красивою обгорткою ховається юридична катастрофа. У Греції на аукціон виставили мальовничий острів Макрі, що в Іонічному морі. Якщо у 2022 році елітні агенції нерухомості просили за нього 8 млн євро, то тепер стартова ціна впала до 247 000 євро. Про це повідомляє місцеве видання Sofokleous10.

Острів площею близько 98 гектарів зачаровує прозорою водою, скелястими бухтами та сонцем 365 днів на рік. Чому ж «перлину для інвесторів», де планували звести п'ятизірковий готель та розкішні вілли, віддають за такою ціною, яка дешевше, ніж деякі двокімнатні квартири у новому будинку на київському Печерську? На це є дві серйозні причини.

Борговий шлейф та екологічні заборони

По-перше, майбутній покупець разом із безлюдною землею автоматично купує гігантські борги колишніх власників. За даними грецьких медіа, на острові «висить» невиконаних податкових претензій та заборгованостей перед державою на астрономічну суму — щонайменше $20 млн євро.

По-друге, побудувати тут омріяний елітний курорт тепер юридично неможливо. Як з'ясувалося, Макрі помилково внесли до реєстру приватних лісів. Крім того, територія острова підпадає під сувору європейську екологічну програму захисту Natura 2000. Це повністю блокує будь-яке комерційне будівництво.

Щоб забити тут бодай перший кілок чи звести цивілізовану інфраструктуру, знадобиться особистий указ президента Греції. Наразі цю землю дозволено використовувати виключно для ведення сільського господарства.

Ба більше, на острові немає жодних комунікацій — новому господарю доведеться самостійно і за великі гроші вирішувати питання з проведенням світла, прісної води та утилізацією сміття. Схоже, черги з охочих придбати таку «дешеву» нерухомість на аукціоні не передбачається.

Новий аукціон готується до 13 листопада 2026 року зі стартовою ціною 247 000 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
TAN72
TAN72
26 травня 2026, 19:28
Это как купить машину, но ездить на ней нельзя 😂
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
26 травня 2026, 20:44
Ещё и тележка неоплаченных штрафов в комплекте.
