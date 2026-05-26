Рада провалила голосування про оподаткування посилок

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро . Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Йдеться про ініціативу, яка мала змінити чинні правила безмитного та безподаткового ввезення: пропонувалося скасувати пільгу для посилок до €150 і залишити її лише для відправлень вартістю до €45.

Сам законопроєкт стосувався оцінки ефективності та результативності роботи митних органів, однак через провал голосування його подальший розгляд фактично зупинено.

Роль законопроєкту № 12360

За рішенням Комітету, цей законопроєкт було доповнено необхідним митним інструментарієм: порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій (еквівалент 100 000 євро) та правилами декларування. Також передбачено перехідний період: протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Законопроєкт забезпечить технічну реалізацію нової моделі, зокрема:

запроваджує сучасні механізми декларування міжнародних відправлень;

передбачає обмін даними між маркетплейсами, перевізниками та митницею;

адаптує митні процедури до нових правил оподаткування.

Контекст і терміни

Ухвалення цих законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.