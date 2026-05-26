НБУ встановив курс валют на середу: долар оновив історичний максимум

Національний банк України встановив на 27 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2767 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Крім того це новий історичний максимум долара.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,27 грн. Це на 3 копійки більше, ніж і у вівторок (44,24 грн).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,51 грн, що на 1 копійку менше, ніж у вівторок (51,52 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

