Національний банк України встановив на 27 травня офіційний курс гривні на рівні 44,2767 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки. Крім того це новий історичний максимум долара.
26 травня 2026, 15:40
НБУ встановив курс валют на середу: долар оновив історичний максимум
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,27 грн. Це на 3 копійки більше, ніж і у вівторок (44,24 грн).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,51 грн, що на 1 копійку менше, ніж у вівторок (51,52 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
