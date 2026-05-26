Польський маркетплейс Allegro виходить на ринок України

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Уже в червні українські покупці отримають можливість замовляти товари від польських продавців Allegro з доставкою в Україну. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci Handlowe із посиланням на власні джерела.

Три етапи

Зазначається, що польський гігант вирішив діяти обережно і розділив експансію на кілька послідовних фаз, аби уникнути фінансових помилок, яких компанія раніше припустилася на ринках Словенії та Хорватії.

Перший етап (червень 2026 року): Запуск транскордонної моделі доставки Allegro International Україна. На цьому етапі обмежене коло з кількох сотень відібраних польських продавців отримає можливість продавати свої товари українським покупцям. Наразі технічні роботи на фінішній прямій — компанія вже проводить закриті вебінари для бізнесу та запускає внутрішній пілотний тест у форматі «для друзів та родини».

Другий етап: Відкриття експортних можливостей для ширшого кола польських компаній, які хочуть вийти на український ринок, що налічує близько 11,5 мільйона активних користувачів e-commerce.

Третій етап (орієнтовно 2027 рік): Повноцінний запуск локалізованої платформи Allegro.ua. Саме тоді маркетплейс відкриє свої двері для реєстрації та продажів безпосередньо українським виробникам та комерційним компаніям.

Доставка замовлень

Доставкою замовлень в Україну займатиметься Nova Post — міжнародний підрозділ Нової пошти. Саме через цю компанію польські продавці зможуть надсилати товари українським покупцям.

Польські аналітики зазначають, що Нова пошта має на рідному ринку сильніші позиції, ніж відомий оператор InPost у Польщі. Крім того, компанії вже добре знайомі, адже Nova Post останні роки активно відкриває власні відділення у польських містах.

Проте експерти попереджають, що боротьба за українського покупця буде запеклою. Директор дослідницької фірми GT Partners Ukraine та засновник All Retail Ігор Гугля у коментарі виданню зазначив, що український ринок маркетплейсів має унікальну специфіку — всі ключові гравці, такі як Rozetka, Епіцентр, Алло та Maudau (Fozzy Group), мають колосальну та розгалужену мережу фізичних магазинів і стаціонарних точок видачі.

Покупці звикли забирати замовлення самостійно, приміряти одяг чи тестувати гаджети на місці. Крім того, українські майданчики традиційно сильно сфокусовані на дешевому імпорті з Китаю. На думку експерта, щоб виграти цю битву, Allegro доведеться або вдатися до жорсткого цінового демпінгу, або влити мільйони в маркетинг, або зрештою просто купити якогось місцевого гравця.

Коментар Allegro

У прес-службі Allegro журналістам підтвердили старт першого етапу у червні.

«Ми спостерігаємо чіткий тренд зростання в області транскордонної електронної комерції та високий інтерес з боку клієнтів з України. Ми впроваджуємо метод доставки Allegro International Україна, щоб допомогти нашим партнерам у регіональній експансії», — зазначили у Allegro.

При цьому у компанії наразі утрималися від коментарів щодо запуску сайту Allegro.ua у 2027 році.