Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
26 травня 2026, 16:41

Польський маркетплейс Allegro виходить на ринок України

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Уже в червні українські покупці отримають можливість замовляти товари від польських продавців Allegro з доставкою в Україну. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci Handlowe із посиланням на власні джерела.

Три етапи

Зазначається, що польський гігант вирішив діяти обережно і розділив експансію на кілька послідовних фаз, аби уникнути фінансових помилок, яких компанія раніше припустилася на ринках Словенії та Хорватії.

Перший етап (червень 2026 року): Запуск транскордонної моделі доставки Allegro International Україна. На цьому етапі обмежене коло з кількох сотень відібраних польських продавців отримає можливість продавати свої товари українським покупцям. Наразі технічні роботи на фінішній прямій — компанія вже проводить закриті вебінари для бізнесу та запускає внутрішній пілотний тест у форматі «для друзів та родини».

Другий етап: Відкриття експортних можливостей для ширшого кола польських компаній, які хочуть вийти на український ринок, що налічує близько 11,5 мільйона активних користувачів e-commerce.

Третій етап (орієнтовно 2027 рік): Повноцінний запуск локалізованої платформи Allegro.ua. Саме тоді маркетплейс відкриє свої двері для реєстрації та продажів безпосередньо українським виробникам та комерційним компаніям.

Доставка замовлень

Доставкою замовлень в Україну займатиметься Nova Post — міжнародний підрозділ Нової пошти. Саме через цю компанію польські продавці зможуть надсилати товари українським покупцям.

Польські аналітики зазначають, що Нова пошта має на рідному ринку сильніші позиції, ніж відомий оператор InPost у Польщі. Крім того, компанії вже добре знайомі, адже Nova Post останні роки активно відкриває власні відділення у польських містах.

Проте експерти попереджають, що боротьба за українського покупця буде запеклою. Директор дослідницької фірми GT Partners Ukraine та засновник All Retail Ігор Гугля у коментарі виданню зазначив, що український ринок маркетплейсів має унікальну специфіку — всі ключові гравці, такі як Rozetka, Епіцентр, Алло та Maudau (Fozzy Group), мають колосальну та розгалужену мережу фізичних магазинів і стаціонарних точок видачі.

Покупці звикли забирати замовлення самостійно, приміряти одяг чи тестувати гаджети на місці. Крім того, українські майданчики традиційно сильно сфокусовані на дешевому імпорті з Китаю. На думку експерта, щоб виграти цю битву, Allegro доведеться або вдатися до жорсткого цінового демпінгу, або влити мільйони в маркетинг, або зрештою просто купити якогось місцевого гравця.

Коментар Allegro

У прес-службі Allegro журналістам підтвердили старт першого етапу у червні.

«Ми спостерігаємо чіткий тренд зростання в області транскордонної електронної комерції та високий інтерес з боку клієнтів з України. Ми впроваджуємо метод доставки Allegro International Україна, щоб допомогти нашим партнерам у регіональній експансії», — зазначили у Allegro.

При цьому у компанії наразі утрималися від коментарів щодо запуску сайту Allegro.ua у 2027 році.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Унилий Бетменцев
26 травня 2026, 17:20
Норм
