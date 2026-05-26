Менш ніж 1% українців контролюють понад половину банківських вкладів — експерт

Банківські депозити українців демонструють значну нерівність у розподілі коштів. Понад половина всіх грошей у банківській системі зосереджена в руках менш ніж 1% вкладників, тоді як більшість громадян мають відносно невеликі заощадження. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

«Це той самий випадок, коли багаті багатішають, а бідні біднішають. Або як 0,7% вкладників контролюють 52,9% всіх коштів в банках та активно їх нарощують. ФГВФО демонструє нам дані у відсотках, тому що показати, як змінились цифри в гривнях і по яким власникам, якось не комільфо», — зазначає експерт.

Вклади понад 600 000 грн

Це найменша група клієнтів банків, яка становить усього 0,7% від загальної кількості вкладників. Проте саме вони контролюють понад половину банківської ліквідності України. Ба більше, ця група показує найагресивніший приріст капіталу — за звітний період обсяг їхніх коштів злетів на 30,3% (+207,6 млрд грн) і зафіксувався на позначці 892,2 млрд грн.

Вклади від 200 до 600 тисяч грн

До цієї групи належить лише 1,4% всіх вкладників. Обсяг їхніх накопичень демонструє стабільне, але помірне зростання. За аналізований період сума на їхніх рахунках збільшилася на 17,2% (+51,4 млрд грн) і наразі становить 350,6 млрд грн.

Вклади до 200 тисяч грн

Абсолютна, тотальна більшість банківських клієнтів України — 97,9% усіх вкладників належить до цієї групи. Попри те, що сумарно у грошах їхні вклади зросли на 12,6% (+50 млрд грн) — до 444,4 млрд грн, темпи цього приросту є найнижчими на ринку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за даними Фонду гарантування вкладів, станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 687,3 млрд грн, що на 40,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.