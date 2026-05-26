До закриття міжбанку у вівторок, 26 травня, курс долара зріс на 4 копійки в купівлі та продажу, євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та продажу.
26 травня 2026, 17:39
Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало
Відкриття 26 травня
Закриття 26 травня
Зміни
44,24/44,27
44,28/44,31
4/4
51,48/51,50
51,47/51,49
1/1
За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, долар сьогодні у продажу на міжбанку досяг нового історичного максимуму 44,35 грн, попередній був на рівні 44,34 грн.
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,99−44,47 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,15−44,20, євро — 51,52−51,65 грн.
Джерело: Мінфін
