Долар на міжбанку подорожчав, євро — подешевшало

До закриття міжбанку у вівторок, 26 травня, курс долара зріс на 4 копійки в купівлі та продажу, євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 26 травня Закриття 26 травня Зміни долар 44,24/44,27 44,28/44,31 4/4 євро 51,48/51,50 51,47/51,49 1/1

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, долар сьогодні у продажу на міжбанку досяг нового історичного максимуму 44,35 грн, попередній був на рівні 44,34 грн.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,99−44,47 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,15−44,20, євро — 51,52−51,65 грн.

