Акції Ferrari обвалилися після презентації першого електромобіля Luce

Акції італійського виробника суперкарів Ferrari різко впали у вівторок, 26 травня, одразу після дебюту першого електричного автомобіля компанії. Новинка отримала назву Luce, що у перекладі з італійської означає «Світло», але реакція ринку затьмарила презентацію. Про це повідомляє CNBC.

На торгах у Італії цінні папери компанії впали на 7,10%, а лістинговані в США акції втратили близько 3% на премаркеті. Загалом за останні 12 місяців ринкова вартість Ferrari впала вже більш ніж на 31%.

Причини падіння

Аналітики та ринкові стратеги виділяють кілька ключових факторів такої негативної динаміки.

«Хейт» за дизайн та відхід від традицій. Презентована модель Luce суттєво відрізняється від класичної естетики Ferrari. Фанати бренду розчаровані інтеграцією електромобільної концепції, оскільки вважають, що відсутність фірмового реву бензинового двигуна внутрішнього згоряння руйнує ДНК бренду. Експерти називають це «найгострішою негативною реакцією ринку на дизайн автомобіля, яку коли-небудь доводилося бачити».

Фінансові ризики. Інвестори побоюються колосальних витрат на дослідження та розробку електрокара. Є високий ризик, що компанії не вдасться окупити ці вкладення, що сильно вдарить по загальній прибутковості бізнесу.

Слабкий глобальний тренд. Ferrari виходить на ринок електромобілів у момент, коли інші люксові гіганти, зокрема Porsche та Lamborghini, навпаки, згортають свої електромобільні плани через низький світовий попит.

Крім того, спрацював відомий принцип «купуй на чутках, продавай на фактах». Акції компанії помітно росли в очікуванні релізу.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья, попри скепсис інвесторів, назвав цей день «відкриттям нового розділу» в історії компанії. Він підкреслив, що новий дизайн відображає «повагу до нових технологій», а сама модель Luce подарує водіям ті самі фірмові емоції, хоча й матиме свій унікальний електричний звук.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що італійський автовиробник Ferrari представив свій перший серійний електромобіль Luce. П’ятимісна модель, створена у співпраці з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Ціна Ferrari Luce стартує від 550 000 євро.