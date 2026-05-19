Головне за вівторок: зростання цін на житло та штраф для Укрпошти

НБУ відклав замороження частини капіталу банків

Національний банк відклав початок формування буфера системної важливості для банків і банківських груп до 2028 року. Відповідне рішення регулятор пояснив необхідністю зберегти активне кредитування економіки та підтримати фінансування відновлення критичної інфраструктури.

Плюс 30% за рік: чому в Україні різко підвищилися ціни на житло

В Україні злетіли ціни на квартири — і на первинці, і на вторинному ринку. За даними ЛУН, наприклад, одинички у старому фонді у Тернополі за останній рік подорожчали на 37% (до $50 тис.), в Одесі — на 25% (до $49,5 тис.), у Києві — на 11% (до $70 тис.). Зростає й вартість квадратного метра житла у новобудовах.

Які акції купує Berkshire Hathaway після виходу Баффета на пенсію

Одна з найбільших у світі інвестиційна компанія Berkshire Hathaway відзвітувала про зміну свого портфеля вперше після виходу на пенсію її засновника Воррена Баффета. Які акції вона зараз активно купує

НБУ оштрафував Укрпошту на 1,7 мільйона гривень

Національний банк України наклав на Укрпошту штраф у розмірі 1 700 000 грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на вітчизняному платіжному ринку.

США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів

Сполучені Штати продовжили ще на 30 днів дію санкційного винятку, який дозволяє окремим країнам купувати російську нафту, щоб підтримати країни, які найбільше постраждали від енергетичної кризи на тлі війни з Іраном.