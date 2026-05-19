19 травня 2026, 16:41

Найбільший оператор криптобанкоматів США оголосив про банкрутство, його акції обвалилися на 73%

Котирування акцій компанії Bitcoin Depot, яка є найбільшим оператором криптобанкоматів у Північній Америці, зазнали сильного падіння. У понеділок, 18 травня, папери компанії на біржі Nasdaq обвалилися більш ніж на 73%, опустившись до історичного мінімуму в 0,78 долара за акцію. Падіння продовжилося і на премаркеті вівторка, 19 травня, де акції втратили ще 18%.

Причиною фінансової катастрофи став офіційний анонс компанії про запуск добровільної процедури банкротства. Процес проходитиме під наглядом суду, що має забезпечити впорядковане припинення діяльності оператора та подальший розпродаж його активів.

За словами генерального директора Bitcoin Depot Алекса Холмса, посилення регуляторних вимог у США, запровадження жорстких лімітів на транзакції, а в деяких штатах — і пряма заборона на роботу таких терміналів, зробили поточну бізнес-модель компанії абсолютно неуспішною та вразливою до постійних судових позовів.

Зеніт та падіння Bitcoin Depot

Ще нещодавно Bitcoin Depot вважався одним із лідерів індустрії. За даними профільного видання CryptoProwl, мережа компанії налічувала понад 9 тисяч криптоматів у США та Канаді, які дозволяли клієнтам купувати біткоїни за готівку.

У 2025 році бізнес демонстрував стрімку експансію: компанія поглинула мережу National Bitcoin ATM (527 терміналів), вийшла на ринок Гонконгу, а журнал Newsweek навіть включив її до списку найвидатніших компаній Америки.

Проте у 2026 році ситуація розвернулася на 180 градусів через комплекс проблем. Компанія загрузла у гучних судових процесах. Її звинуватили у сприянні криптошахраям, збитки від дій яких у цьому секторі за підсумками 2025 року злетіли на 58% — до рекордних 389 мільйонів доларів. Попри оновлення протоколів безпеки та верифікацію клієнтів, Bitcoin Depot не зміг переконати регуляторів.

У березні 2026 року штат Коннектикут зупинив дію ліцензії компанії на грошові перекази, що призвело до відставки попереднього керівника та призначення Алекса Холмса. Вже наступного місяця, за даними Decrypt, хакери зламали ІТ-системи компанії та викрали з її гаманців 3,7 мільйона доларів.

У травні оператор повідомив Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), що вчасно не надасть звіт за перший квартал 2026 року через виявлені помилки у звірці готівкових коштів.

Згідно з попередніми фінансовими результатами, у першому кварталі 2026 року виручка Bitcoin Depot рухнула майже вдвічі (на 49,2%) — до $80,7 млн. Компанія зафіксувала $9,5 млн чистого збитку, тоді як за аналогічний період 2025 року мала $12,2 млн чистого прибутку. Керівництво компанії офіційно звинувачує в цьому «надмірне регулювання» з боку американської влади.

Роман Мирончук
сторінку переглядають Dev1984, Oleksii Gorbunov, Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета) и 23 назареєстрованого відвідувача.
