19 травня 2026, 18:03

ФРС підрахувала, скільки американців використовували криптовалюту у 2025 році

Близько 10% дорослого населення США за підсумками 2025 року використовували криптовалюту або інвестували в неї. Про це свідчать дані свіжого звіту Федеральної резервної системи (ФРС) про економічний добробут американських домогосподарств.

Цей показник продемонстрував стійке зростання, ставши найвищим за останні три роки та впевнено перевищивши результати 2023 і 2024 років. Втім, ринку поки що не вдалося побити абсолютний рекорд пандемійного 2021 року, коли про взаємодію з цифровими активами звітували 12% громадян США.

Як саме американці використовують крипту

Дослідження американського центробанку виявило таку структуру використання цифрових активів серед респондентів:

  • Інвестиції — близько 9% опитаних купували криптовалюту виключно з метою збереження та примноження капіталу;
  • Повсякденні розрахунки ще 2% громадян застосовували цифрові монети для оплати товарів чи послуг;
  • Особисті перекази — лише 1% респондентів використовували блокчейн для надсилання коштів родичам чи друзям.

Аналітики ФРС помітили цікаву соціальну закономірність: популярність криптовалюти як платіжного інструменту виявилася значно вищою серед людей, які взагалі не мають рахунків у класичних банках. У цьому сегменті частка транзакцій із цифровими активами сягнула 6%, тоді як серед користувачів традиційних банківських послуг цей показник становить лише 2%.

Клієнти голосують за швидкість

Понад чверть (25%) тих, хто здійснював платежі в криптовалюті, зазначили, що ініціаторами таких розрахунків часто виступали самі компанії-продавці. Серед головних переваг блокчейн-транзакцій користувачі виділили високу швидкість проведення операцій, конфіденційність та нижчі комісії порівняно з картковими переказами.

Водночас менш ніж 10% опитаних компаній заявили, що використовують криптовалюти через вищий рівень безпеки порівняно з банківськими платежами або через недовіру до традиційної фінансової системи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
