19 травня 2026, 19:03

ВВП України у квітні зріс на 1% після тривалого падіння — ІЕД

Економіка України продемонструвала перші ознаки відновлення після складного початку року. За даними свіжого випуску Місячного економічного моніторингу, опублікованого Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у квітні 2026 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зріс на 1% порівняно з квітнем минулого року. Цьому позитивному зсуву передувало три місяці поспіль безперервного скорочення показника.

Загалом за підсумками першого кварталу 2026 року аналітики ІЕД фіксували падіння економіки на рівні 0,6%. Офіційні попередні дані Держстату виявилися дещо оптимістичнішими — мінус 0,5%). Проте квітневий ривок дозволив суттєво покращити загальну річну динаміку.

Енергетичний фактор та вплив Близького Сходу

Головним драйвером стабілізації у квітні стало переважно безперебійне постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств. Цьому посприяли успішно відремонтовані потужності генерації та мереж передачі, а також більш раннє завершення опалювального сезону, що знизило споживання газу та електрики. Повну стабільність вдалося втримати навіть попри те, що квітень виявився менш сонячним, ніж березень.

Водночас бізнес зіткнувся із серйозним зовнішнім тиском: ескалація війни на Близькому Сході спровокувала світове зростання цін на енергоносії, що суттєво збільшило логістичні та операційні витрати українських підприємств.

Ситуація в ключових секторах економіки

Енергетика — попри покращення доступу до живлення, ситуація в галузі залишається дуже складною. Виробництво електроенергії та розподіл газу у квітні скоротилися на 7% порівняно з квітнем 2025 року.

Переробна промисловість продемонструвала впевнене зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) на 4%. Проте темпи сповільнилися порівняно з минулими періодами через падіння обсягів виробництва в металургійному секторі.

Торгівля — Сектор зріс на 4% на тлі покращення споживчого попиту та оптимістичних настроїв серед підприємців.

Добувна промисловість показала символічний приріст на 1%, що пояснюється низькою базою порівняння. Галузь досі оговтується від перебоїв у видобутку залізної руди та газу, спричинених регулярними російськими обстрілами.

Транспорт зазнав серйозного удару — падіння реальної ВДВ становило 7%. Головними причинами стали дорога логістика через високі ціни на пальне, зменшення обсягів перевезень нафти й руди, а також постійні ворожі атаки на транспортну інфраструктуру.

Будівництво — за оцінками експертів, галузь продемонструвала мінімальну позитивну динаміку.

Нагадаємо

За прогнозом Berlin Economics та Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у межах проєкту German Economic Team (GET), зростання ВВП України у 2026 році становитиме 2,1%, а не 2,8%, як прогнозувалося раніше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
