Які акції купує Berkshire Hathaway після виходу Баффета на пенсію

Одна з найбільших у світі інвестиційна компанія Berkshire Hathaway відзвітувала про зміну свого портфеля вперше після виходу на пенсію її засновника Воррена Баффета. Які акції вона зараз активно купує, розповідає CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.

Компанія Berkshire Hathaway оновила свій інвестиційний портфель, що складається з акцій американських компаній, під керівництвом нового генерального директора Грега Абеля. Компанія придбала частку в Delta Airlines на суму 2,6 млрд доларів, одночасно збільшивши свою частку в Alphabet на 224%.

Зміна інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway спричинила зростання цін на деякі акції в понеділок. Інвестори аналізували останні інвестиції та угоди з продажу активів, які були розкриті в квартальних звітах конгломерату.

Конгломерат, що базується в Омасі, представив звіт для регулюючих органів, розкривши інформацію про свій портфель на кінець кварталу. Цей звіт став одним із перших оглядів портфеля під керівництвом нового генерального директора Грега Абеля, який замінив легендарного інвестора Уоррена Баффета на початку року.

Однією з ключових подій, описаних у звіті, стало придбання значної частки в Delta Air Lines.

Berkshire придбала 39,8 млн акцій авіакомпанії на суму $2,6 млрд до кінця березня. Це зробило її 14-ю за величиною інвестицією в Delta. Акції компанії зросли на 2,5% на попередніх торгах.

Придбання Delta ознаменувало повернення Berkshire в авіаційну галузь. Шість років тому Баффет здивував ринок, продавши весь портфель американських авіакомпаній Berkshire. Тоді конгломерат позбувся позицій на суму понад 4 мільярди доларів у United, American, Southwest і Delta Air Lines. Баффет стверджував, що пандемія змінила споживчі звички та попит на подорожі.

Також Berkshire відкрила позицію в Macy’s. Акції мережі універмагів зросли майже на 4% на премаркеті, коли стало відомо, що конгломерат придбав новий пакет акцій на суму близько 55 мільйонів доларів. Цей пакет невеликий для Berkshire, тому багато хто припустив, що його придбав інвестиційний менеджер Тед Вешлер, який управляє 6% портфеля акцій компанії.

Конгломерат з Омахи зміцнив свою нову позицію в Alphabet, ставши власником сьомої за величиною частки материнської компанії Google. Також до списку найбільших активів Berkshire увійшло зменшення частки в Chevron.

У минулому кварталі компанія продала значну кількість акцій, можливо, для закриття позицій, пов'язаних з Тоддом Комбсом, який покинув Berkshire наприкінці 2025 року і перейшов до JPMorgan. Комбс був запрошений Баффетом для управління портфелем акцій Berkshire разом з Вешлером.

​Серед найпомітніших продажів були операції з Mastercard і Visa, дві ранні інвестиції Комбса, що відображали позиції його колишнього хедж-фонду, а також повний вихід з Amazon, активу, який, як вважають, тісно пов'язаний з ним.

До числа інших проданих Berkshire акцій увійшли UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino’s Pizza та Charter Communications.

Абель, який був у центрі уваги на щорічних зборах акціонерів Berkshire на початку місяця, заявив, що продовжує консультуватися з 95-річним Баффетом з інвестиційних питань.

«Він завжди в офісі, тому ми спілкуємося майже щодня, якщо я в Омасі. Якщо я у відрядженні, як учора, я часто зв'язуюся з ним, щоб дізнатися про його думку. Не щодня, але раз на пару днів», — сказав Абель у березні.