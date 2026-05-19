У квітні видатки держбюджету України сягнули 433 мільярдів гривень: куди спрямували гроші

За січень — квітень 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн (13,8%) більше ніж за аналогічний період минулого року. Лише за один місяць — квітень — з держбюджету було витрачено 433,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Левова частка — на безпеку та оборону

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — квітень 2026 року становили 854,1 млрд грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у квітні було витрачено 283,1 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2026 року.

Структура видатків

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

555,5 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у квітні - 147,1 млрд грн), або 41,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — квітень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%);

235 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у квітні - 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

205,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у квітні - 96,8 млрд грн), або 15,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

151,4 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у квітні - 53 млрд грн) або 11,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

103,2 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у квітні - 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%);

75,1 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у квітні - 20,2 млрд грн), або 5,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 21,2 млрд грн, або на 39,3%).