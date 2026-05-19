Мінфін залучив через ОВДП у 3,6 раза більше, ніж тижнем раніше

Міністерство фінансів 19 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,3 млрд грн, що на 1,66 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 641,4 млн грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 332 млн гривень.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 1,983 млн гривень.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 147,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,2 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП.