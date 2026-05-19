НБУ знову оштрафував Укрпошту: що порушила компанія і скільки їй за це доведеться платити

Національний банк України наклав на Укрпошту штраф у розмірі 1 700 000 грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на вітчизняному платіжному ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Як зазначає центробанк, фінансові санкції пов'язані з тим, що компанія не виконала свій обов'язок як надавач фінансових платіжних послуг та не забезпечила належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, а також системи управління ризиками.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури НБУ ухвалив у понеділок, 18 травня 2026 року.

Підстави для штрафу

Рішення про стягнення мільйонного штрафу базується на двох факторах:

Результатах поточного безвиїзного нагляду за діяльністю держкомпанії.

Матеріалах планової інспекційної перевірки Укрпошти, яка проводилася станом на 1 листопада 2025 року.

За підсумками цього моніторингу регулятор зафіксував порушення вимог профільного закону України «Про платіжні послуги», а також нормативів Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг (затвердженого постановою Правління НБУ № 123 від 10 жовтня 2024 року).

Згідно з чинними правилами, Укрпошта зобов’язана перерахувати суму штрафу до державного бюджету протягом 5 робочих днів із моменту офіційного отримання рішення Комітету НБУ.

Не перший штраф у цьому році

«Мінфін» писав, що у березні 2026 року НБУ наклав штраф на Укрпошту у розмірі 255 000 гривень через недотримання вимог законодавства, що регулює платіжні послуги.

У лютому 2024 року Нацбанк оштрафував Укрпошту на 17 387 053 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.