США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 травня 2026, 8:34

США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів

Сполучені Штати продовжили ще на 30 днів дію санкційного винятку, який дозволяє окремим країнам купувати російську нафту, щоб підтримати країни, які найбільше постраждали від енергетичної кризи на тлі війни з Іраном. Про це у понеділок, 18 травня, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у X.

США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, Мінфін США видав нову генеральну ліцензію після того, як попередній дозвіл завершився в суботу. Бессент підкрелив, це дозволить тимчасово отримати доступ до російської нафти та нафтопродуктів, які залишаються заблокованими на танкерах, не порушуючи американські санкції проти великих російських нафтових компаній.

За даними Reuters, продовження винятку просили бідні та вразливі країни, які через війну між США, Ізраїлем та Іраном, а також закриття Ормузької протоки, втратили доступ до стабільних поставок нафти з Перської затоки.

«Це рішення забезпечить додаткову гнучкість і допоможе стабілізувати світовий ринок нафти, щоб енергоносії надходили до країн, які найбільше цього потребують», — заявив Бессент.

У такий спосіб уряд США сподівається допомогти цим країнам перенаправити існуючі запаси нафти на свої потреби та дозволити їм конкурувати з Китаєм за раніше підсанкційні обсяги.

Варто зазначити, що це вже другий випадок, коли Мінфін США спочатку дає терміну дії винятків закінчитися, а потім знову його подовжує. При цьому послаблення стосуються лише тієї нафти, яка була завантажена на судна станом на 17 квітня, і не поширюються на сировину, яку росія видобуває та відвантажує зараз.

Критика всередині США та реакція аналітиків

Рішення адміністрації Дональда Трампа викликало хвилю обурення в Сенаті США. Впливові сенаторки-демократки Джин Шахін та Елізабет Воррен різко розкритикували цей крок, назвавши його невиправданим подарунком володимиру путіну.

«Кожен додатковий долар, який Кремль заробляє на цій ліцензії, допомагає путіну фінансувати його незаконну війну проти України та вбивати невинних українців. Ці поступки з боку США до того ж не знижують ціни на бензин на внутрішньому ринку і не стабілізують глобальні енергетичні ринки», — заявили вони.

Експерти також скептично оцінюють ефективність кроку. Стефані Коннор, колишня директорка з питань політики Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, зазначила, що вплив короткострокових дозволів на американські АЗС є мінімальним, тим паче, що британські та європейські санкції проти російської нафти залишаються чинними без жодних змін.

Водночас Чарльз Лічфілд, заступник директора Геоекономічного центру Атлантичної ради, наголосив, що такі винятки лише підживлюють нафтові доходи росії, які й без того зросли через високі світові ціни. Крім того, це нівелює ефект від успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та інфраструктурі.

Реакція ринку

На тлі цих новин у понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили на 2,6%, закрившись на позначці вище $112 за барель. Ринок продовжує штормити через дефіцит пропозиції та закриту Ормузьку протоку.

Читайте також: Війна США в Ірані вже обійшлася у $25 мільярдів — Пентагон

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого року адміністрація Трампа наклала санкції на російські нафтові гіганти «Роснефть» і «Лукойл», щоб змусити посію припинити війну в Україні, позбавивши Москву життєво важливих доходів від нафти.

Однак після того, як американо-ізраїльські атаки на Іран призвели до зростання світових цін на нафту, у березні Міністерство фінансів вперше видало тимчасову ліцензію, намагаючись пом’якшити дефіцит поставок нафти та стримати стрибки цін шляхом випуску санкціонованої російської нафти та нафтопродуктів, що застрягли в танкерах. Ці винятки не поширюються на нафту, яку зараз видобуває росія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами