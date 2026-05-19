США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти ще на 30 днів

Сполучені Штати продовжили ще на 30 днів дію санкційного винятку, який дозволяє окремим країнам купувати російську нафту, щоб підтримати країни, які найбільше постраждали від енергетичної кризи на тлі війни з Іраном. Про це у понеділок, 18 травня, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у X.

За його словами, Мінфін США видав нову генеральну ліцензію після того, як попередній дозвіл завершився в суботу. Бессент підкрелив, це дозволить тимчасово отримати доступ до російської нафти та нафтопродуктів, які залишаються заблокованими на танкерах, не порушуючи американські санкції проти великих російських нафтових компаній.

За даними Reuters, продовження винятку просили бідні та вразливі країни, які через війну між США, Ізраїлем та Іраном, а також закриття Ормузької протоки, втратили доступ до стабільних поставок нафти з Перської затоки.

«Це рішення забезпечить додаткову гнучкість і допоможе стабілізувати світовий ринок нафти, щоб енергоносії надходили до країн, які найбільше цього потребують», — заявив Бессент.

У такий спосіб уряд США сподівається допомогти цим країнам перенаправити існуючі запаси нафти на свої потреби та дозволити їм конкурувати з Китаєм за раніше підсанкційні обсяги.

Варто зазначити, що це вже другий випадок, коли Мінфін США спочатку дає терміну дії винятків закінчитися, а потім знову його подовжує. При цьому послаблення стосуються лише тієї нафти, яка була завантажена на судна станом на 17 квітня, і не поширюються на сировину, яку росія видобуває та відвантажує зараз.

Критика всередині США та реакція аналітиків

Рішення адміністрації Дональда Трампа викликало хвилю обурення в Сенаті США. Впливові сенаторки-демократки Джин Шахін та Елізабет Воррен різко розкритикували цей крок, назвавши його невиправданим подарунком володимиру путіну.

«Кожен додатковий долар, який Кремль заробляє на цій ліцензії, допомагає путіну фінансувати його незаконну війну проти України та вбивати невинних українців. Ці поступки з боку США до того ж не знижують ціни на бензин на внутрішньому ринку і не стабілізують глобальні енергетичні ринки», — заявили вони.

Експерти також скептично оцінюють ефективність кроку. Стефані Коннор, колишня директорка з питань політики Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, зазначила, що вплив короткострокових дозволів на американські АЗС є мінімальним, тим паче, що британські та європейські санкції проти російської нафти залишаються чинними без жодних змін.

Водночас Чарльз Лічфілд, заступник директора Геоекономічного центру Атлантичної ради, наголосив, що такі винятки лише підживлюють нафтові доходи росії, які й без того зросли через високі світові ціни. Крім того, це нівелює ефект від успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та інфраструктурі.

Реакція ринку

На тлі цих новин у понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили на 2,6%, закрившись на позначці вище $112 за барель. Ринок продовжує штормити через дефіцит пропозиції та закриту Ормузьку протоку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого року адміністрація Трампа наклала санкції на російські нафтові гіганти «Роснефть» і «Лукойл», щоб змусити посію припинити війну в Україні, позбавивши Москву життєво важливих доходів від нафти.

Однак після того, як американо-ізраїльські атаки на Іран призвели до зростання світових цін на нафту, у березні Міністерство фінансів вперше видало тимчасову ліцензію, намагаючись пом’якшити дефіцит поставок нафти та стримати стрибки цін шляхом випуску санкціонованої російської нафти та нафтопродуктів, що застрягли в танкерах. Ці винятки не поширюються на нафту, яку зараз видобуває росія.