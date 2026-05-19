Ветерани отримають до 75% знижки на реєстрацію винаходів і торговельних марок

Кабінет міністрів запровадив пільгові умови у сфері інтелектуальної власності для ветеранського бізнесу. Відповідні зміни передбачені постановою уряду № 595. Про це повідомляє Liga Zakon.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Згідно з новими правилами, суб'єкти ветеранського підприємництва зможуть сплачувати лише 25% стандартного збору за патентування винаходів. Також для ветеранів удвічі зменшать вартість реєстрації власних торговельних марок і брендів.

В уряді очікують, що такі пільги сприятимуть розвитку технологічного підприємництва серед ветеранів та допоможуть захищати авторські розробки й інновації.

Підтвердження права на пільги відбуватиметься автоматично через систему електронної взаємодії «Трембіта». Завдяки цьому підприємцям не доведеться додатково збирати довідки чи документи.

Водночас постанова передбачає механізм доплати зборів у разі передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності особам, які не мають статусу ветерана. Уряд пояснює це необхідністю запобігти можливим зловживанням пільгами.

Крім того, змінилися умови знижок при електронному поданні заявок. Тепер дисконт уніфіковано на рівні 90% від повної вартості збору, що може призвести до незначного подорожчання онлайн-реєстрації торговельних марок для інших підприємців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть безкоштовно застрахувати авто.