Головне за тиждень: нові ліміти НБУ, перегляд програми EFF
Банки та НБУ оновили Меморандум: нові карткові ліміти, посилення антифроду та протидія «дропам»
14 травня у Національній асоціації банків України відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ покликаний закрити лазівки для фінансових махінацій та уніфікувати правила гри для всього ринку.
Місія МВФ їде до України: перший перегляд програми EFF та боротьба з тіньовою економікою у 45% ВВП
Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд. Під час візиту сторони обговорять виконання Україною зобов’язань за програмою реформ, а також питання мобілізації внутрішніх доходів і скорочення тіньового сектору економіки, який нині оцінюється у 45% ВВП.
Пишний: НБУ не дозволяв безконтрольне виведення коштів з України для нерезидентів
Національний банк спростив окремі умови купівлі та переказу валюти за кордон для нерезидентів, які працюють в українських компаніях.
Україна отримає $400 млн через Європейське командування Збройних сил США — Пентагон
Передбачені американським бюджетом $400 млн на підтримку України в 2026 році, передадуть через Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).
Річна інфляція у США підскочила до трирічного максимуму
У США річна інфляція у квітні 2026 року прискорилася до 3,8% — це найвищий показник із травня 2023 року.
Фінмоніторинг перевіряє купівлю дорогої нерухомости та авто
Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента.
