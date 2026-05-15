15 травня 2026, 15:12

З початку року українці сплатили майже 16 млрд грн земельного податку

За січень-квітень 2026 року надходження від земельного податку склали 15,8 млрд грн. Це на 14,3% (або майже на 2 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Які регіони заплатили найбільше

Серед регіонів-лідерів за обсягами надходжень:

  • Дніпропетровська область — 3 млрд грн;
  • м. Київ — 2,3 млрд грн;
  • Одеська область — 1,4 млрд грн;
  • Львівська область — 1,2 млрд грн.

У ДПС нагадали, що земельний податок є обов’язковим місцевим платежем і входить до складу податку на майно. Його сплачують власники земельних ділянок, земельних паїв та постійні землекористувачі.

Правила розрахунку та терміни сплати

Фізичним особам податок нараховують контролюючі органи за місцем розташування земельної ділянки. Після цього платники отримують податкове повідомлення-рішення, на підставі якого здійснюється сплата. Сплатити суму необхідно протягом 60 днів із моменту отримання повідомлення.

Юридичні особи розраховують земельний податок самостійно. Для цього підприємства щороку до 20 лютого подають декларацію до податкової служби та самостійно визначають суму платежу, виходячи з площі земельної ділянки, нормативної грошової оцінки та ставок, встановлених місцевими радами.

Хто має право на пільги

Законодавством передбачені пільги зі сплати земельного податку для окремих категорій громадян в межах встановлених норм земельної ділянки, а за її перевищення податок сплачується у загальному порядку.

Зокрема, частково або повністю звільняються:

  • пенсіонери (за віком);
  • особи з інвалідністю I та II групи;
  • ветерани війни та учасники бойових дій;
  • багатодітні сім'ї;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У ДПС також наголосили, що навіть у разі неотримання податкового повідомлення обов’язок сплати податку зберігається за власником землі, а перевірити нарахування можна через електронний кабінет платника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
