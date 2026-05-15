Акції Boeing впали на 4% після анонсу угоди з Китаєм на 200 літаків

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном Китай погодився придбати 200 пасажирських літаків у компанії Boeing. Ця цифра виявилася значно нижчою за попередні прогнози аналітиків, що миттєво спровокувало падіння акцій американського авіавиробника. Про це повідомляє Reuters 14 травня.

Розчарування Уолл-стріт

На тлі заяв Трампа в ефірі телеканалу Fox News акції Boeing впали на 4,1% під час торгів у четвер. Деталі контракту: терміни поставок та конкретні моделі літаків поки залишаються невідомими. Ринок очікував значно більшого масштабу — напередодні саміту джерела зазначали, що обговорюється пакет на 500 вузькофюзеляжних бортів моделі 737 MAX із можливістю додаткового замовлення дорожчих широкофюзеляжних лайнерів. Замість цього президент США обмежився фразою про домовленість щодо «200 великих літаків». Білий дім поки не прокоментував негативну реакцію фондового ринку. Відомо також, що Китай веде переговори про паралельну угоду аналогічного розміру з європейською компанією Airbus.

Дипломатичний контекст та правила гри

Великий авіаційний контракт мав стати одним із ключових бізнес-результатів зустрічі лідерів двох держав, яка закріпила крихке торговельне перемир'я. Минулого жовтня Трамп призупинив дію тризначних мит на китайські товари, а Сі Цзіньпін відмовився від блокування глобальних поставок рідкісноземельних металів.

Аналітики наголошують: закупівлі літаків китайськими авіакомпаніями потребують схвалення центрального уряду і майже завжди прив'язані до гучних дипломатичних візитів. Аналітик аерокосмічного сектору банку BNP Paribas Метт Акерс зазначив, що фінальний експлуатант борту часто залишається невідомим аж до моменту його постачання. За його словами, інвестори сприйняли поточні результати як такі, що не виправдали надій, хоча подальші замовлення ще можливі.

Для просування інтересів американського бізнесу Трампа в Пекіні супроводжували головний виконавчий директор Boeing Келлі Ортберг та очільник GE Aerospace Ларрі Калп. Минулого місяця Ортберг підкреслював, що розраховує саме на підтримку адміністрації Трампа для укладання цієї угоди.