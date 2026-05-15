Банки та НБУ оновили Меморандум: нові карткові ліміти, посилення антифроду та протидія «дропам»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 травня 2026, 10:16

Банки та НБУ оновили Меморандум: нові карткові ліміти, посилення антифроду та протидія «дропам»

14 травня у Національній асоціації банків України відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ покликаний закрити лазівки для фінансових махінацій та уніфікувати правила гри для всього ринку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Банки та НБУ оновили Меморандум: нові карткові ліміти, посилення антифроду та протидія «дропам»
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Документ підготовлений за участі Національної асоціації банків України та Асоціація українських банків і залишається відкритим для приєднання інших учасників фінансового ринку.

Оновлена версія Меморандуму була напрацьована в межах профільного комітету НАБУ. Під час обговорень банки узгодили спільні підходи до роботи з клієнтами, спрямовані на посилення протидії фінансовим схемам, які стають складнішими через розвиток цифрових платіжних сервісів та нових інструментів обходу контролю.

Перший Меморандум було підписано 10 грудня 2024 року. Тоді до нього долучилися чотири великі банки-емітенти, а згодом кількість учасників зросла. Станом на 2026 рік до ініціативи приєдналися понад 50 банків та фінансових установ.

Навіщо оновили Меморандум

Ключова мета документа — підвищення прозорості ринку платіжних послуг, запобігання шахрайству та недопущення використання банківської системи в незаконних цілях через впровадження єдиних правил для всіх підписантів.

У банківському секторі наголошують, що уніфіковані підходи мають зменшити ризики «міграції» підозрілих операцій між різними установами та ускладнити використання платіжної інфраструктури для тіньових схем.

Президент НАБУ Сергій Наумов зазначив, що ефективна протидія фінансовим схемам неможлива без єдиних правил для всього ринку, оскільки різні підходи створюють можливості для зловживань. Водночас, за його словами, оновлені правила мають підвищити прозорість ринку без шкоди для добросовісних клієнтів.

Оновлений документ враховує нові виклики, пов’язані зі стрімким розвитком технологій та шахрайських схем. Зокрема, він деталізує підходи до роботи з новоствореними та неактивними ФОП, запроваджує окремі механізми для юридичних осіб із підвищеним ризиком, а також посилює антифрод-контроль і моніторинг операцій, пов’язаних із використанням так званих «дропів» — осіб, чиї рахунки можуть використовуватися у незаконних фінансових схемах.

Водночас банки підкреслюють, що Меморандум не вводить нових законодавчих обмежень і не змінює вимоги фінансового моніторингу. Його мета — уніфікувати ринкові практики та зробити їх більш зрозумілими й прогнозованими.

У документі передбачено ризик-орієнтований підхід: обмеження та контроль застосовуються залежно від профілю клієнта, характеру операцій і підтверджених джерел доходів. Для клієнтів із прозорою діяльністю умови обслуговування залишаються без змін.

Читайте також: Банки розірвали відносини з понад 80 тисячами клієнтів, пов’язаних зі схемами «дропів»

Окремо Меморандум передбачає розвиток обміну інформацією між учасниками ринку, автоматизацію антифрод-систем та вдосконалення інструментів підтвердження доходів клієнтів відповідно до вимог НБУ.

Банківський сектор також очікує на подальші регуляторні рішення щодо централізованих механізмів обміну інформацією про ризикові операції та створення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.
Меморандум залишається добровільним: банки приєднуються до нього за власним бажанням. Наразі документ підписали 25 надавачів платіжних послуг.

Що зміниться для клієнтів

Для звичайних фізичних осіб зміни не передбачаються.

Ліміти карткових переказів для ризикових клієнтів залишаються на рівні 2025 року:

  • для клієнтів «високого» ризику — до 50 тис. грн/міс;
  • для клієнтів «середнього» та «низького» ризику — до 100 тис. грн/міс.

Нові правила для ФОП та бізнесу

Для ФОП і юридичних осіб запроваджуються нові ліміти для новостворених і неактивних суб'єктів господарювання.

З 14 серпня 2026 року:

  • ФОП 1 групи — до 600 тис. грн/міс;
  • ФОП 2−3 групи — до 3 млн грн/міс;
  • юридичні особи — до 5 млн грн/міс.

З 14 листопада 2026 року ліміти будуть знижені:

  • ФОП 1 групи — до 400 тис. грн/міс;
  • ФОП 2−3 групи — до 1 млн грн/міс;
  • юридичні особи — до 2 млн грн/міс.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Vadimra
Vadimra
15 травня 2026, 11:09
#
А в это время в Эстонии местный Шерлок рассказывает как раскрыл преступную группу мошенников из колл-центров. Группу возглавлял бывший владелец двух банков Артур Ермолаев, сын Вадима Ермолаева.
Эстонского детектива немного удивил тот факт, что call-центры легально размещались в помещениях Алефа в Днепре и даже платили налоги в Украине

Вот такой у нас банкинг
+
+15
youknow
youknow
15 травня 2026, 11:38
#
Щось це не допомогло проти шахрайства… накшталт з «міндичами», «тцк», «міцеві князьки», «мідас», «набу», «скандал з сімкартами для ворожих дронів»…і т.п. щось це якась «мишина метушня» та показуха по прислів'ю: «дай дураку Богу молитись — він і лоба розіб'є» де страждають звичайні люди від банків і т.ін.
+
0
Sagittarius
Sagittarius
15 травня 2026, 11:45
#
Для ФОП — ліміти на що саме?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 травня 2026, 11:56
#
Ліміти на перекази.
+
0
Vadimra
Vadimra
15 травня 2026, 12:44
#
Qwerty- пропагандист, обслуживающий интересы налогово-таможенной мафии
+
+15
zevs1
zevs1
15 травня 2026, 11:59
#
Страна ограничений-запретов и лимитов но при этом по телемарафону убедитительно рассказывают о свободе.
+
0
Vadimra
Vadimra
15 травня 2026, 12:54
#
Нафиг ты его смотришь, друже Зевсе
+
0
Roofil
Roofil
15 травня 2026, 12:44
#
ЗерехФорматори…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Serhii Ponomarenko, Vadimra, Владимир Заяц и 53 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами