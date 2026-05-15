Банки та НБУ оновили Меморандум: нові карткові ліміти, посилення антифроду та протидія «дропам»

14 травня у Національній асоціації банків України відбулося підписання оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ покликаний закрити лазівки для фінансових махінацій та уніфікувати правила гри для всього ринку. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Документ підготовлений за участі Національної асоціації банків України та Асоціація українських банків і залишається відкритим для приєднання інших учасників фінансового ринку.

Оновлена версія Меморандуму була напрацьована в межах профільного комітету НАБУ. Під час обговорень банки узгодили спільні підходи до роботи з клієнтами, спрямовані на посилення протидії фінансовим схемам, які стають складнішими через розвиток цифрових платіжних сервісів та нових інструментів обходу контролю.

Перший Меморандум було підписано 10 грудня 2024 року. Тоді до нього долучилися чотири великі банки-емітенти, а згодом кількість учасників зросла. Станом на 2026 рік до ініціативи приєдналися понад 50 банків та фінансових установ.

Навіщо оновили Меморандум

Ключова мета документа — підвищення прозорості ринку платіжних послуг, запобігання шахрайству та недопущення використання банківської системи в незаконних цілях через впровадження єдиних правил для всіх підписантів.

У банківському секторі наголошують, що уніфіковані підходи мають зменшити ризики «міграції» підозрілих операцій між різними установами та ускладнити використання платіжної інфраструктури для тіньових схем.

Президент НАБУ Сергій Наумов зазначив, що ефективна протидія фінансовим схемам неможлива без єдиних правил для всього ринку, оскільки різні підходи створюють можливості для зловживань. Водночас, за його словами, оновлені правила мають підвищити прозорість ринку без шкоди для добросовісних клієнтів.

Оновлений документ враховує нові виклики, пов’язані зі стрімким розвитком технологій та шахрайських схем. Зокрема, він деталізує підходи до роботи з новоствореними та неактивними ФОП, запроваджує окремі механізми для юридичних осіб із підвищеним ризиком, а також посилює антифрод-контроль і моніторинг операцій, пов’язаних із використанням так званих «дропів» — осіб, чиї рахунки можуть використовуватися у незаконних фінансових схемах.

Водночас банки підкреслюють, що Меморандум не вводить нових законодавчих обмежень і не змінює вимоги фінансового моніторингу. Його мета — уніфікувати ринкові практики та зробити їх більш зрозумілими й прогнозованими.

У документі передбачено ризик-орієнтований підхід: обмеження та контроль застосовуються залежно від профілю клієнта, характеру операцій і підтверджених джерел доходів. Для клієнтів із прозорою діяльністю умови обслуговування залишаються без змін.

Окремо Меморандум передбачає розвиток обміну інформацією між учасниками ринку, автоматизацію антифрод-систем та вдосконалення інструментів підтвердження доходів клієнтів відповідно до вимог НБУ.

Банківський сектор також очікує на подальші регуляторні рішення щодо централізованих механізмів обміну інформацією про ризикові операції та створення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю.

Меморандум залишається добровільним: банки приєднуються до нього за власним бажанням. Наразі документ підписали 25 надавачів платіжних послуг.

Що зміниться для клієнтів

Для звичайних фізичних осіб зміни не передбачаються.

Ліміти карткових переказів для ризикових клієнтів залишаються на рівні 2025 року:

для клієнтів «високого» ризику — до 50 тис. грн/міс;

для клієнтів «середнього» та «низького» ризику — до 100 тис. грн/міс.

Нові правила для ФОП та бізнесу

Для ФОП і юридичних осіб запроваджуються нові ліміти для новостворених і неактивних суб'єктів господарювання.

З 14 серпня 2026 року:

ФОП 1 групи — до 600 тис. грн/міс;

ФОП 2−3 групи — до 3 млн грн/міс;

юридичні особи — до 5 млн грн/міс.

З 14 листопада 2026 року ліміти будуть знижені: