Що буде з цінами в Україні, якщо нафта подорожчає до $100 за барель? У новому відео фінансовий експерт Олексій Козирев пояснює, як зростання цін на нафту та пальне може вплинути на продукти, транспорт, імпортні товари, інфляцію, ВВП і курс гривні.
15 травня 2026, 18:15
Чи прискориться інфляція: що подорожчає в Україні через дорогу нафту (відео)
Найперше подорожчання українці можуть відчути у щоденних витратах: продукти, логістика, міський і приміський транспорт. За оцінкою експерта, окремі продовольчі товари можуть додати ще 5−10%, транспорт — до 15%, а імпортні речі — кілька відсотків через дорожчу доставку.
Водночас для України є й певні позитивні фактори: зростання світових цін на агропродукцію може збільшити експортну виручку, а розвиток оборонного комплексу — підтримати валютний ринок.
Джерело: Мінфін
