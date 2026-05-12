Річна інфляція у США підскочила до трирічного максимуму

У США річна інфляція у квітні 2026 року прискорилася до 3,8% — це найвищий показник із травня 2023 року. Основними драйверами зростання цін стали енергоносії та продукти харчування, повідомляє Reuters.

Інфляція стала найвищою за три роки

Опубліковані у вівторок, 12 травня, дані Міністерства праці США показали найбільше річне прискорення інфляції за останні три роки.

У річному вимірі інфляція у США у квітні прискорилася до 3,8% проти 3,3% у березні. Це найвищий показник із травня 2023 року.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти та енергоносії, у квітні зросла на 0,4% за місяць і на 2,8% у річному вимірі.

Окремо аналітики звертають увагу на подорожчання житла та транспортних послуг:

оренда житла зросла на 0,6%;

авіаквитки — на 2,8% через високу вартість авіапального.

Ціни на енергоносії та продукти продовжують зростати

У квітні індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,6% після стрибка на 0,9% у березні. Саме енергоносії стали ключовим драйвером інфляції — ціни в цьому сегменті підскочили на 3,8% після зростання на 10,9% місяцем раніше.

Зокрема:

бензин подорожчав на 5,4%;

мазут — на 5,8%;

також зросли тарифи на електроенергію.

Аналітики пов’язують це з різким стрибком нафтових котирувань вище $100 за барель після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Хоча після припинення вогню ціни дещо знизилися, вони залишаються високими.

Водночас прискорилося зростання цін на продукти харчування. У квітні вони піднялися на 0,5%, тоді як у березні залишалися без змін.

Найбільше подорожчали:

яловичина — на 2,7%;

овочі та фрукти — на 1,8%;

безалкогольні напої — на 1,1%.

Також суттєво зросли ціни на молочну продукцію та яйця.

Реакція експертів

Сильні інфляційні показники, разом із нещодавніми даними про стійке зростання зайнятості, зміцнили очікування економістів щодо того, що ФРС може залишити процентні ставки без змін щонайменше до 2027 року.

Головна економістка Федерального кредитного союзу військово-морського флоту США Гезер Лонг заявила, що американські домогосподарства вже відчувають серйозний фінансовий тиск.

«Вперше за три роки інфляція фактично „з'їдає“ усе зростання зарплат. Це серйозний удар для середнього класу та домогосподарств із нижчими доходами», — зазначила вона.

Головний економіст RSM Джозеф Бруселас попередив, що за відсутності ознак швидкого завершення конфлікту на Близькому Сході інфляційний тиск може лише посилитися.

За його словами, глобальні поставки енергоносіїв та продовольства стають дедалі більш напруженими, що створює ризики нового витка зростання цін у найближчі місяці.