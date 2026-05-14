Пишний: НБУ не дозволяв безконтрольне виведення коштів з України для нерезидентів

Національний банк спростив окремі умови купівлі та переказу валюти за кордон для нерезидентів, які працюють в українських компаніях. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Верховній Раді, коментуючи останній пакет валютних пом’якшень.

Що каже Пишний

За його словами, цей пакет змін був підготовлений у відповідь на запити бізнес-асоціацій та з урахуванням питань обороноздатності.

Пишний зазначив, що в межах останнього пакету Нацбанк ухвалив чотири важливі рішення.

Зокрема, НБУ спростив купівлю валюти для оборонних підприємств, збільшив можливості купівлі та переказу валюти за кордон для військовослужбовців-нерезидентів з метою залучення легіонерів до Сил оборони, створив умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном, а також спростив окремі умови купівлі та переказу валюти для залучення висококласних фахівців-нерезидентів до українських компаній.

Дозвіл про виводення коштів без обмежень

Водночас голова НБУ наголосив, що про дозвіл виводити гроші з України без обмежень не йдеться.

«Ми не надали нерезидентам можливість безконтрольно переказувати гроші. Ми спростили умови купівлі та переказу валюти для нерезидентів, адже існуючі обмеження значно ускладнювали залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів до українських компаній», — пояснив Пишний.

За його словами, такі фахівці можуть переказувати за кордон лише ті кошти, які отримують як заробітну плату або прирівняні до неї виплати згідно із законодавством.

Пишний підкреслив, що пом’якшення стосується виключно нерезидентів — людей, які постійно проживають за кордоном і надають свої послуги українським компаніям.

Йдеться не лише про наглядові ради банків, а й про керівництво інших компаній, зокрема оборонної сфери. Українські компанії зможуть здійснювати виплати на закордонні рахунки нерезидентів, які є членами наглядових рад, директорами або представниками виконавчого органу.

За словами Пишного, це стосується виплат, нарахованих з 1 травня 2026 року.

Що це вирішує

У НБУ вважають, що таке пом’якшення вирішує ключову проблему — складність залучення висококваліфікованих нерезидентів до українських компаній, зокрема для перезавантаження наглядових рад державних підприємств і банків.