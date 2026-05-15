Roundhill Memory став найшвидше зростаючим ETF в історії

За п'ять тижнів після запуску фонд Roundhill Memory ETF (DRAM) залучив понад 6 млрд доларів активів, обійшовши навіть дебютний рекорд Bitcoin ETF від BlackRock у 2024 році. Про це повідомляє Reuters.

Рекордний старт

ETF стартував 2 квітня і вже за 10 торгових днів зібрав перший мільярд доларів. Минулої п'ятниці, на тлі сильного дня для виробників чіпів, фонд отримав 1 млрд доларів чистих притоків за одну торгову сесію.

Більшість інших ETF у сегменті напівпровідників містять лише один великий виробник пам'яті — американський Micron. DRAM також включає головних конкурентів Micron: південнокорейські SK Hynix і Samsung Electronics, акції яких торгуються поблизу рекордних рівнів. Ринковий стратег Interactive Brokers Стів Соснік зазначив, що для багатьох інвесторів фонд є зручним способом отримати доступ до привабливих, але складно доступних корейських акцій, а також до японських і тайванських гравців галузі.

Роздрібні інвестори

Дослідницька компанія Vanda Research, яка відстежує активність роздрібних трейдерів, зафіксувала рекордний одноденний приплив від індивідуальних інвесторів у розмірі 55 млн доларів — більше, ніж та сама категорія вкладала в акції Nvidia. Vanda назвала DRAM «символом тривалого ажіотажу навколо напівпровідників».

Глобальний макростратег Vanda Вірадж Патель заявив Reuters, що не може знайти жодного ETF, де роздрібні інвестори купили б так багато за такий короткий час.

Ризики перегрітого ринку

У вівторок DRAM впав на 7% на тлі відкату виробників чіпів від нещодавніх максимумів, тоді як ширший індекс напівпровідників Philadelphia SOX знизився помірніше. Навіть оптимістично налаштовані інвестори починають побоюватися, що сегмент перекуплений, а перегрітий тренд неминуче охолоне. Водночас Соснік з Interactive Brokers зазначив, що навіть після вівторкового відкату DRAM торгується вище ключових ковзних середніх.