15 травня 2026, 17:11

Три чверті опитаних експертів ЕВА схвалюють прийняття нового Митного кодексу у 2026 році


Європейська Бізнес Асоціація презентувала результати щорічного дослідження «Митний індекс» за підсумками минулого року. Зазначається, що 72% опитаних митних експертів схвалюють ухвалення нового Митного кодексу у 2026 році, розглядаючи його як головний інструмент для перезавантаження системи.

Водночас інтегральна оцінка Митного індексу дещо знизилась до 3,24 бала з 5-ти можливих порівняно з 3,40 бала у 2024 році.

Усі три компоненти індексу демонструють помірне зниження порівняно з попереднім роком:

  • Оцінка якості митних послуг — 3,04 бала (3,08 у 2024 році)
  • Оцінка рівня корупції — 3,34 бала (3,53 у 2024 році)
  • Оцінка роботи системи «Єдине вікно» 3,34 бала (3,59 у 2024 році)

Водночас зафіксовано ряд позитивних тенденцій: деяке скорочення кількості компаній, що стикаються з коригуванням митної вартості, зменшення частоти фізичних оглядів та додаткового митного контролю.

Оцінка якості надання митних послуг та професіоналізму посадових осіб залишається найнижчою серед складових індексу. Більшість респондентів — 54% — вважають якість митних послуг задовільною. Ще 26% оцінили її як високу. Водночас 18% вважають якість послуг та рівень професіоналізму низькими, ще 2% — дуже низькими.

Оцінка рівня корупції

Попри те, що загальна динаміка оцінки рівня корупції дещо погіршилася, про збільшення корупційних проявів повідомили лише 4% опитаних (у 2024 році 6% та 14% у 2023-му). Водночас 64% респондентів вважають, що рівень корупції на митниці залишився незмінним, 24% зафіксували його незначне зменшення, 8% — істотне зниження.

Оцінка роботи системи «Єдине вікно» традиційно посідала найвищу позицію серед компонентів індексу, проте у 2025 році дещо знизилася. Так, 52% компаній оцінюють роботу системи задовільно, 30% — добре, 8% — дуже добре. Негативну оцінку дали 10% респондентів.

Серед побажань щодо розвитку системи бізнес називає: запровадження відображення статусів обробки документів у режимі реального часу, автоматизацію розподілу заяв та декларацій, інтеграцію з іншими державними реєстрами, а також повноцінний електронний документообіг без паперових копій.

54% компаній повідомили про проблеми з коригуванням митної вартості — менше, ніж у 2024 році (60%). Проблеми з перекласифікацією коду УКТЗЕД за рішенням митних органів фіксують 40% респондентів (порівняно з 38% у 2024 та 27% у 2023 році).

Серед інших викликів при взаємодії з митницею:

  • 47% стикаються із затримками без чітко визначених причин (34% у 2024 р.)
  • 32% — з додатковим митним контролем (менше від 39% у 2024 р.)
  • 18% — з фізичним оглядом та повним вивантаженням товару (22% у 2024 р.)

Респонденти також вказують на відсутність єдиного підходу до застосування норм, суб'єктивність рішень та затягування процедур.

Труднощі

Серед контролюючих органів, які задіяні під час митного оформлення, найбільше труднощів у бізнесу викликає питання взаємодії з Держпродспоживслужбою в рамках заходів державного контролю.

Половина опитаних компаній — 50% — не стикається з труднощами при визнанні документів щодо преференційного походження при імпорті. Проте 40% мають такі труднощі іноді, а 10% — часто.

Процедурою спільного транзиту користується 18% опитаних компаній, транзитними спрощеннями — 16%. 60% компаній планують отримати статус АЕО (авторизованих економічних операторів) або окремі спрощення (70% у 2024 році).

За останній рік місце митного оформлення змінили 22% опитаних компаній (30% у 2024 році). Серед тих, хто змінив: у 68% випадків це не було пов'язано з проблемами митного оформлення — переважно компанії керувалися логістичними або організаційними міркуваннями.

Довідково

Митний індекс проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року.

Інтегральний показник складається з трьох компонентів — оцінки рівня корупції, якості митних послуг та роботи «Єдиного вікна». Індекс вимірюється раз на рік. Позначка 3 є нейтральною, максимальна оцінка — 5 балів.

Опитування проводилось з 16 квітня до 5 травня 2026 за підсумками 2025 року, у ньому взяли участь 50 митних експертів з компаній-членів Асоціації. Партнер дослідження — Done.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
