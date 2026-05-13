13 травня 2026, 16:10

Україна отримає $400 млн через Європейське командування Збройних сил США — Пентагон

Передбачені американським бюджетом $400 млн на підтримку України в 2026 році, передадуть через Європейське командування Збройних сил США (EUCOM). Про це Гегсет сказав під час слухань у Сенаті, пише Forbes.ua.

Що відомо

Під час слухань сенатор Кріс Кунс нагадав, що президент Дональд Трамп ще у січні підписав оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає $400 млн допомоги Україні у війні проти Росії. Водночас Пентагон досі не витратив «жодного цента» із цієї суми, попри неодноразові запити від членів комітету.

У відповідь Гегсет сказав, що кошти вже «виведені» з офісу міністра оборони та будуть реалізовані через EUCOM. Однак він не навів конкретних термінів.

Сенатор Кунс додав, що затягування «надсилає неправильний сигнал Путіну, коли лінія фронту боротьби за свободу проходить в Україні». Гегсет ухилився від запитання демократа про конкретний план витрат.

У Сенаті висловили занепокоєння, що Пентагон використає частину коштів, наданих європейськими партнерами, не для підтримки України, а на потреби Міністерства оборони США.

Гегсет у відповідь заявив, що європейські країни оплачують американське озброєння, а рішення щодо його подальшого використання ухвалює НАТО. За його словами, це обладнання може бути передане Україні.

В кінці квітня фінансування для України в обсязі $400 млн, раніше затверджене Конгресом, було розблоковано після кількох тижнів внутрішніх перевірок і затримок у Міністерстві оборони США, які викликали критику з боку частини американських законодавців.

Гроші були виділені Конгресом на допомогу Україні у сфері безпеки ще у 2025 році. Питання про затримку виникло під час обговорення бюджету на 2027 рік. Конгресмени хотіли знати, чому допомога не надходила Україні вчасно.

Розблокування послідувало за гнівною колонкою сенатора-республіканця Мітча Макконнела. Він критикував затримку в фінансуванні. Макконнелл заявив, що кошти «зараз припадають пилом» і були затримані директоріатом політики Пентагону. Він підкреслив, що ці гроші є «інвестицією в безпеку Америки», оскільки український досвід використання дронів є дуже цінним для США.

Що відомо про EUCOM

EUCOM (Європейське командування Збройних сил США) — координує логістику американської військової допомоги для України. Цей механізм не передбачає передачу «живих» коштів на українські рахунки, оскільки фінансування розподіляється через два офіційні інструменти Пентагону.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Lesya31
13 травня 2026, 17:40
Копійки).
не отримала, а зможе купити зброю на цю суму в сша, за завищеними цінами.
нбу тратить за 2 дні 400 мільйонів на підтримку курсу. а вони такий кредит вирішували два роки.
