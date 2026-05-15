Податок на «зайві» метри: власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 5 млрд грн

У січні-квітні 2026 року власники нерухомого майна суттєво наростили фінансову підтримку українських громад. За перші чотири місяці року до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн податку на нерухомість (відмінну від земельної ділянки). Це на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна податкова служба.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регіони-лідери за обсягами надходжень

Традиційно найбільший внесок у наповнення бюджетів забезпечили власники нерухомості із мегаполісів та промислових регіонів:

місто Київ — 1,05 млрд грн;

Київська область — 547,3 млн грн;

Дніпропетровська область — 490,0 млн грн;

Львівська область — 487,0 млн грн.

У податковій службі підкреслюють, що ці кошти залишаються у розпорядженні громад і є стабільним ресурсом для фінансування соціальних програм та відновлення місцевої інфраструктури.

Читайте також: Коли можна продати успадковану нерухомість: у Мін'юсті пояснили основні правила

За які квадратні метри потрібно платити

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми:

для квартир — понад 60 м²;

для житлових будинків — понад 120 м²;

для різних типів житла у власності - понад 180 м².

Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, однак вона не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за кожен «зайвий» квадратний метр.