15 травня 2026, 9:05

Місія МВФ їде до України: перший перегляд програми EFF та боротьба з тіньовою економікою у 45% ВВП

Місія Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибуде до України для першого перегляду нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд. Під час візиту сторони обговорять виконання Україною зобов’язань за програмою реформ, а також питання мобілізації внутрішніх доходів і скорочення тіньового сектору економіки, який нині оцінюється у 45% ВВП. Про це під час брифінгу повідомила речниця МВФ Джулія Козак.

За її словами, у межах місії представники Фонду проведуть переговори з українською владою щодо виконання структурних реформ, зокрема двох зобов’язань, пов’язаних із податком на додану вартість.

Як повідомлялося раніше, нова програма EFF передбачає, що Україна має ухвалити законодавство про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, а також на імпортні посилки вартістю до 150 євро.

Втім, за словами українських урядовців, у середині квітня Київ та МВФ домовилися відтермінувати запровадження ПДВ для «спрощенців» на один рік. Законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок уже ухвалено у першому читанні, однак його розгляд у другому читанні затягується.

Козак нагадала, що нова програма фінансування супроводжується масштабним пакетом реформ, який Україна погодила разом із Фондом для підтримки макрофінансової стабільності та просування до членства в Європейському Союзі.

За її словами, програма має не лише забезпечити значну міжнародну фінансову підтримку, а й допомогти Україні збільшити внутрішні доходи бюджету в умовах великих воєнних витрат.

«Ми підтримуємо зусилля влади щодо розширення податкової бази, зокрема шляхом скорочення неформального сектору. Наразі його обсяг оцінюється приблизно у 45% ВВП. Виведення хоча б частини цього сектору в офіційну економіку, де бізнес сплачуватиме податки, буде дуже важливим для України», — зазначила речниця МВФ.

Вона додала, що питання детінізації та інших заходів зі збільшення доходів бюджету також обговорюватимуться під час майбутньої місії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нова програма EFF для України на $8,1 млрд була затверджена у лютому 2026 року. Вона замінила попередню чотирирічну програму обсягом $15,6 млрд, яка діяла з березня 2023 року. У межах попередньої програми Україна отримала дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.

Перший транш за новою програмою — близько $1,5 млрд — надійшов до держбюджету України на початку березня.

На 2026 рік заплановано ще три перегляди програми — у червні, вересні та грудні. У разі успішного проходження переглядів Україна зможе отримати додаткове фінансування від МВФ.

Загалом нова програма передбачає залучення для України зовнішнього фінансування на суму $136,5 млрд у базовому сценарії та до $146,3 млрд — у негативному.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
crowl
15 травня 2026, 9:25
Зарплати в 4000 доларів хай краще зроблять. Клоуни, тут в людей після оподаткування зарплата 300 баксів на місяць. А пенсії 100. зза таке бабло не знаю як люди не шкодять. Я би не працював, а шкодив!!!
за смердючі 8 мільярдів ходять шкодять людям, відміняють 150 єврові ліміти, всякі податки вводять. Таке враження шо 8 мільярдів це кістка. Я би мінімум 800 просив за такі речі
Простими словами 8 мільядів для країни це співставно шо людина прийшла в швидко гроші, взяла кредит на 30 днів на 1 місячну зарплату і пообіцяля до смерті платити і віддавати, слів нема шоб не написати банвордів
