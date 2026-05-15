ШІ від Anthropic допоміг дослідникам зламати систему захисту macOS

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 травня 2026, 18:45

ШІ від Anthropic допоміг дослідникам зламати систему захисту macOS

Використання спеціалізованої моделі штучного інтелекту дозволило виявити та експлуатувати критичні вразливості в операційній системі Apple, обійшовши апаратні бар'єри безпеки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Використання спеціалізованої моделі штучного інтелекту дозволило виявити та експлуатувати критичні вразливості в операційній системі Apple, обійшовши апаратні бар'єри безпеки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механіка зламу: комбінований підхід

Дослідники з кібербезпекової компанії Calif, що базується в Пало-Альто, використали непублічну модель ШІ під назвою Mythos від стартапу Anthropic для компрометації Mac. На відміну від стандартних методів, Mythos застосувала комбіновану стратегію, поєднавши дві окремі помилки в коді macOS для маніпуляцій з оперативною пам'яттю пристрою. Це дозволило отримати доступ до закритих сегментів системи, які за звичайних умов залишаються недосяжними для стороннього втручання.

У звіті підкреслюється, що модель не діяла автономно. Злам став можливим завдяки синергії можливостей ШІ та експертних навичок фахівців. Процес розробки ланцюжка дій тривав близько п'яти днів після виявлення помилок наприкінці квітня.

Технічні деталі та обхід апаратного захисту

Експлойт класифікується як «ланцюжок ескалації локальних привілеїв ядра лише для даних». Атака була спрямована на версію macOS 26.4.1, що працювала на новітньому обладнанні з процесором Apple M5. Ключовим досягненням дослідників став обхід системи Memory Integrity Enforcement (MIE).

MIE — це апаратний механізм захисту Apple, побудований на базі технології ARM Memory Tagging Extension. Він розроблений для того, щоб унеможливити використання помилок, пов'язаних із пошкодженням пам'яті, на сучасних процесорах Apple Silicon. Дослідники продемонстрували, що навіть цей рівень захисту може бути подоланий через послідовність системних викликів та використання двох специфічних вразливостей, що дозволяє звичайному користувачу отримати права адміністратора.

Реакція розробників

Представники Calif особисто відвідали штаб-квартиру Apple, щоб надати детальний звіт про виявлені недоліки. На даний момент корпорація Apple офіційно не підтвердила факт усунення цих вразливостей у поточних оновленнях ПЗ.

Еволюція кіберзагроз та роль Anthropic

Згідно з даними аналітичних звітів Bloomberg та останніх публікацій про розвиток ШІ, Anthropic (компанія, що отримала мільярдні інвестиції від Google та Amazon) позиціонує свої моделі як такі, що мають підвищений рівень безпеки та «конституційність». Проте кейс із моделлю Mythos демонструє подвійне призначення таких технологій.

Історично Apple вважалася однією з найбільш закритих та безпечних екосистем. Запровадження архітектури Apple Silicon (серія M) значно підвищило стійкість пристроїв до класичних атак. Проте, за даними фахівців з безпеки, використання ШІ для автоматизації пошуку вразливостей скорочує час підготовки атаки в рази. Аналогічні випробування раніше проводилися з моделями OpenAI та Meta, проте Mythos продемонструвала вищу ефективність саме в аналізі низькорівневого коду ядра, що зазвичай вимагає місяців ручної роботи інженерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає roman731 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами