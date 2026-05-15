Кабмін зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовців: хто зберігає статус «невиїзних»

Уряд України ухвалив рішення про скасування обмежень на перетин державного кордону для жінок, які працюють у державному секторі. Відтепер більшість категорій працівниць органів влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та судової гілки влади можуть виїжджати за межі країни без додаткових дозволів чи службових відряджень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі нових правил перетину кордону

Згідно з повідомленням пресслужби Кабінету Міністрів України, нові правила поширюються на жінок незалежно від їхніх посад у структурах місцевого самоврядування, держпідприємствах та судах. Цей крок фактично усуває спеціальні умови, які діяли для жінок-посадовиць з початку повномасштабного вторгнення. Хоча загальна заборона на виїзд в Україні стосується передусім чоловіків призовного віку, окремі підзаконні акти раніше суттєво обмежували мобільність жінок, задіяних у публічному секторі.

Процес лібералізації розпочався ще у вересні 2025 року, коли уряд дозволив вільний виїзд жінкам-депутаткам місцевих рад, які не є посадовими особами. Подальший поштовх темі надало звернення Вищої ради правосуддя від 23 квітня 2026 року, у якому йшлося про необхідність врегулювання статусу жінок-суддів та державних службовців.

Перелік посад, на які продовжує діяти заборона

Попри загальне пом’якшення, уряд зберіг жорсткі вимоги для керівної ланки держави. Обмеження на виїзд без службової мети (відрядження) і надалі діятимуть для: