Кабмін зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовців: хто зберігає статус «невиїзних»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 травня 2026, 19:15

Кабмін зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовців: хто зберігає статус «невиїзних»

Уряд України ухвалив рішення про скасування обмежень на перетин державного кордону для жінок, які працюють у державному секторі. Відтепер більшість категорій працівниць органів влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та судової гілки влади можуть виїжджати за межі країни без додаткових дозволів чи службових відряджень. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд України ухвалив рішення про скасування обмежень на перетин державного кордону для жінок, які працюють у державному секторі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі нових правил перетину кордону

Згідно з повідомленням пресслужби Кабінету Міністрів України, нові правила поширюються на жінок незалежно від їхніх посад у структурах місцевого самоврядування, держпідприємствах та судах. Цей крок фактично усуває спеціальні умови, які діяли для жінок-посадовиць з початку повномасштабного вторгнення. Хоча загальна заборона на виїзд в Україні стосується передусім чоловіків призовного віку, окремі підзаконні акти раніше суттєво обмежували мобільність жінок, задіяних у публічному секторі.

Процес лібералізації розпочався ще у вересні 2025 року, коли уряд дозволив вільний виїзд жінкам-депутаткам місцевих рад, які не є посадовими особами. Подальший поштовх темі надало звернення Вищої ради правосуддя від 23 квітня 2026 року, у якому йшлося про необхідність врегулювання статусу жінок-суддів та державних службовців.

Перелік посад, на які продовжує діяти заборона

Попри загальне пом’якшення, уряд зберіг жорсткі вимоги для керівної ланки держави. Обмеження на виїзд без службової мети (відрядження) і надалі діятимуть для:

  • членів Кабінету Міністрів та керівництва міністерств;
  • очільників центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників;
  • представників Офісу Президента, апарату Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони;
  • співробітників Служби безпеки України та Національного банку;
  • народних депутатів;
  • суддів Верховного та Конституційного судів, а також прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • керівників державних органів та підприємств загальнодержавного значення.
Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
crowl
crowl
15 травня 2026, 20:00
#
Я досі невиїзний. Хоча виїжати не дуже і хочеться. Кайфую в Україні, тут 4 сезони, я на місці за рік подорожую в 3 біоми.
Гроші — пасивно ОВДП працюють і мінфін платить справно шомісяця купони, нічо не роблю, безробітний.
Техніка, комп, інтернет оптоволокно, сонячна електростанція, все є і возять без проблем, світло не вимикають з нею.
Кайф.
40к зелені в рік відвалити шоб поїхати в недорозвинуті ЄС чи США? Хаха, розбігся. 40к зелені генерить мені 500 баксів на місяць в ОВДП.
+
0
Evie Walsh
Evie Walsh
15 травня 2026, 21:36
#
Таблетки забыл выпить
+
0
BigBend
BigBend
15 травня 2026, 20:11
#
Конституцією у нас підтерлись.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами