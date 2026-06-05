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5 червня 2026, 9:00

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, але чоловіки під питанням

Країни-члени Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо необхідності продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Водночас низка держав виступає за перегляд умов надання цього статусу для окремих категорій осіб, зокрема — для чоловіків мобілізаційного віку. Про це стало відомо за підсумками засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбулося у четвер, 4 червня, повідомляє DW.

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року, але чоловіки під питанням
Фото: magnific

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Як заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру (країни, яка зараз головує в ЄС) Ніколас Іоаннідес, зустріч продемонструвала «одностайність у підтримці України». Він висловив упевненість, що фінальне рішення буде ухвалене на користь українського народу і водночас дозволить уникнути надмірного тиску на європейські країни, які приймають біженців. Проте остаточного компромісу щодо формату оновлених правил наразі не досягнуто.

Однією з головних технічних змін, які наразі обговорюються, є можливе позбавлення права на тимчасовий захист чоловіків віком від 23 до 60 років. Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер підтвердив, що такий крок ініційовано українською стороною.

«Це також те, що просять нас зробити українці», — наголосив єврокомісар.

Читайте також: У Чехії схвалили жорсткіші правила для українських біженців: що зміниться

За словами Бруннера, під час дискусії європейські лідери детально вивчали позицію країн, які прихистили найбільшу кількість українських громадян, зокрема Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та держав Балтії.

Очікується, що найближчими тижнями Європейська Комісія сформулює та презентує офіційну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту, яку згодом мають затвердити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у ЄС обговорюють обмеження захисту для чоловіків призовного віку з України.

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Козир заявив, що Україна наразі не має комплексної інфраструктурної готовності та чіткої стратегії для прийняття мільйонів громадян, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Андрій М*дак
Андрій М*дак
5 червня 2026, 9:10
#
ЗЕлена брехня
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