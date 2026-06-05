У п’ятницю, 5 червня, на АЗС зафіксовано зниження середніх цін на всі види автомобільного пального. Найбільше падіння продемонстрували автогаз та дизель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
5 червня 2026, 16:02
Ціни на пальне 5 червня: найбільше подешевшали автогаз та дизель
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Середні ціни на пальне по Україні на 5 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подешевшав на 8 копійок до 79,28 грн/л;
- Бензин А-95 подешевшав на 7 копійок до 75,75 грн/л;
- Бензин А-92 подешевшав на 3 копійки до 69,69 грн/л;
- Дизельне пальне подешевшало на 23 копійки до 85,16 грн/л;
- Автомобільний газ подешевшав на 63 копійки до 45,76 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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