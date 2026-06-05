Ціни на пальне 5 червня: найбільше подешевшали автогаз та дизель

У п’ятницю, 5 червня, на АЗС зафіксовано зниження середніх цін на всі види автомобільного пального. Найбільше падіння продемонстрували автогаз та дизель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».