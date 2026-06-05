МВФ відтермінував «закон про посилки»: загрозу для траншу на $686 млн знято

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився перенести дедлайн ухвалення закону про оподаткування міжнапродних посилок. Цей крок зняв ризики для виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі $686 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, знайомі з перебігом фінального етапу роботи місії Фонду у Києві.

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Попри перші категоричні відмови йти на компроміси, експертів МВФ вдалося переконати, що Верховній Раді потрібен додатковий час для роботи з депутатами через відсутність консенсусу щодо цього законопроєкту. Проте представники Фонду чітко дали зрозуміти, що це перенесення є останнім.

Наступний перегляд програми МВФ відбудеться наприкінці серпня. До цього терміну закон про оподаткування всіх посилок має бути ухвалений.

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Окрім ухвалення закону про оподаткування посилок, під час місії було узгоджено низку інших важливих податкових кроків:

Податок на прибуток банків: МВФ не заперечуватиме проти ініційованого депутатами підвищення ставки до 50% (замість 25%), зважаючи на гостру потребу у внутрішніх джерелах наповнення бюджету. Хоча регулятор та комерційні банки виступають проти, закон планують ухвалити.

Податок на цифрові платформи: Очікується, що доопрацьований законопроєкт № 15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ Верховна Рада розгляне та ухвалить уже наступного тижня.

За результатами роботи місії готується угода на рівні персоналу (Staff-Level Agreement), після чого питання фінансування затвердить Рада директорів МВФ.

Програма EFF

Нова чотирирічна програма EFF на $8,1 млрд була затверджена наприкінці лютого 2026 року, а перший транш на $1,5 млрд Україна отримала у березні.

Програма EFF передбачає надання Україні чотирьох траншів у 2026 році на загальну суму $3,83 млрд. Зокрема, у червні та вересні країна має отримати по $686 млн, а в грудні — $960 млн.

У 2027 році заплановано два транші — у червні та грудні по $880 млн кожен.

У 2028 році також передбачено два транші: $440 млн у червні та $470 млн у грудні.

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Передісторія

6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту ухвалити за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д, а також ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360.