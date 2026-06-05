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5 червня 2026, 11:36

З початку року міжнародні резерви скоротилися на $9,1 млрд: у НБУ назвали причину зниження у травні

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Нагадаємо, на початок цього року вони становили $57,3 млрд.

Міжнародні резерви зменшилися на 5,2%
Фото: pixabay

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Причини

Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів.

«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — підкреслили у Нацбанку.

Чинники

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України. У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку $3 134,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

  • $498,8 млн — через рахунки Світового банку;
  • $100,4 млн — від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $126,2 млн, у тому числі:

  • $12,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,9 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $105,4 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників. У травні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви збільшилася на $441,9 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту», — зазначили у НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
5 червня 2026, 11:59
#
После нашей победы будут репарации и инвестиции течь рекой, это нормально во время полномасштабной войны.
+
+29
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 червня 2026, 12:42
#
Це навіть не смішно, нерозумний жарт. Добивають залишки промисловості і витрачають території, борги ростуть ((
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 червня 2026, 13:10
#
А твоя пабєда точно в цьому столітті?)). Яка країна — такі й економісти (
+
+29
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 червня 2026, 12:43
#
600 мільйонів за місяць отримали, 400 мільйонів віддали за кредити. Сумма боргів росте в геометричній прогресії((
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
5 червня 2026, 13:08
#
Поступило 599 мільйонів, 400 мільйонів віддали відсотки за кредитами — що це якщо не піраміда.
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0
EconomistPetya
EconomistPetya
5 червня 2026, 13:10
#
Но на 200 же в плюсе. Тем более сейчас зайдут 90 миллиардов, потом репарации. Ни одна страна во время полномасштабной войны не была с позитивным балансом. Очнитесь же, мы стоим за жизнь государства, нашу культуры и Европу.
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