Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Нагадаємо, на початок цього року вони становили $57,3 млрд.
З початку року міжнародні резерви скоротилися на $9,1 млрд: у НБУ назвали причину зниження у травні
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Причини
Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів.
«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — підкреслили у Нацбанку.
Чинники
Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначала низка чинників.
По-перше, операції НБУ на валютному ринку України. У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку $3 134,9 млн.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:
- $498,8 млн — через рахунки Світового банку;
- $100,4 млн — від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $126,2 млн, у тому числі:
- $12,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $7,9 млн — обслуговування валютних ОВДП;
- $105,4 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників. У травні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви збільшилася на $441,9 млн.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту», — зазначили у НБУ.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.
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