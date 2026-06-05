З початку року міжнародні резерви скоротилися на $9,1 млрд: у НБУ назвали причину зниження у травні

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року за попередніми даними становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Нагадаємо, на початок цього року вони становили $57,3 млрд.

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Причини

Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів.

«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — підкреслили у Нацбанку.

Чинники

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України. У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку $3 134,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

$498,8 млн — через рахунки Світового банку;

$100,4 млн — від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $126,2 млн, у тому числі:

$12,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,9 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$105,4 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників. У травні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви збільшилася на $441,9 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту», — зазначили у НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 травня 2026 року міжнародні резерви України становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.