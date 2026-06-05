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5 червня 2026, 8:33

96 зі 100 операцій із платіжними картками в Україні стали безготівковими — НБУ (інфографіка)

В Україні продовжує стрімко зростати сектор безготівкових платежів. Упродовж I кварталу 2026 року загальна кількість транзакцій (як безготівкових, так і з отримання готівки) з використанням карток українських емітентів в Україні та за кордоном сягнула 2 300 млн шт., а їхня сума склала 1 830,6 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року було зафіксовано 2 191,3 млн операцій на 1 646,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

96 зі 100 операцій із платіжними картками в Україні стали безготівковими — НБУ (інфографіка)
Фото: pixabay

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Левова частка від цього обсягу припадає саме на безготівкові розрахунки — 2 208,8 млн операцій на суму 1 232,5 млрд грн. Це демонструє зростання на 5,9% за кількістю та на 14,8% за сумою порівняно з першим кварталом минулого року. Таким чином, частка безготівкових транзакцій за кількістю досягла 96%, а за сумою — 67,3% (торік було 95,2% та 65,2% відповідно).

Куди українці витрачають кошти з карток

Торговельні мережі — найпопулярніший спосіб оплати: 74,3% від загальної кількості та 52,3% від суми (1 640,4 млн операцій на 644,1 млрд грн). Середній чек тут зріс із 344 грн торік до 393 грн.

Перекази з картки на картку становлять 25,3% за сумою та 7,2% за кількістю. Водночас спостерігається тенденція до зниження їхньої частки (у I кварталі 2025 року було 28,1% за сумою та 7,8% за кількістю). Середній чек зріс із 1 845 грн до 1 968 грн.

Інтернет-покупки — оплата товарів та послуг в мережі займає 16,9% за сумою та 14,5% за кількістю, із середнім чеком у 654 грн, який торік становив 580 грн.

Платіжна інфраструктура

За даними регулятора, платіжна інфраструктура продовжує розширюватися: кількість POS-терміналів у березні зросла до 563,4 тис. шт. (майже на 1% з початку року), а точок продажу, що приймають картки — на 6,6% (до 654,5 тис. шт.). Водночас банкоматна мережа залишилася стабільною — 15,7 тис. одиниць.

Загальна кількість емітованих карток в Україні в березні сягнула 151,7 млн шт. (+2% з початку року). Проте кількість активних карток, за якими щомісяця здійснювалися операції, незначно скоротилася — на 6,2% (до 61,4 млн шт. порівняно з 65,4 млн на початку року). В НБУ це пояснюють завершенням низки державних програм соціальної підтримки (таких як «Зимова Підтримка» та «Тепла зима»), під які масово відкривалися картки.

Токенізовані картки

Популярними серед українців залишаються і токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року майже не змінилася і становила 20,6 млн шт. Серед усіх активних карток токенізованою є кожна третя (33,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній та сервісній мережах із фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки. У I кварталі цього року частка таких операцій становила 1,5% за сумою та 0,9% за кількістю (у I кварталі 2025 року — 3,1% та 2,2% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2026 року становила 634,4 млрд грн (у I кварталі 2025 року — 507,2 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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