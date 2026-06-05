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5 червня 2026, 12:32

Нафта продовжує дешевшати

Світові ціни на нафту продемонстрували незначне зниження після того, як влада Оману заявила, що робота порту Міна-аль-Фахаль триває у штатному режимі. Про це повідомляє Reuters.

Нафта продовжує дешевшати
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 10:04 ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,24 (0,25%) до $94,79 долара за барель (після падіння на 2,84% на попередній сесії).

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $0,56 (0,6%) до $92,48 за барель, продовживши падіння після зниження на 3,1% у четвер.

Попри поточне просідання, за підсумками тижня обидва маркерні сорти готуються зафіксувати перше зростання за останні три тижні (зокрема, WTI додала понад 6%). Це зумовлено затяжними мирними переговорами між США та Іраном на тлі активізації бойових дій на Близькому Сході, а також обмеженням судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.

Раніше у Reuters, посилаючись на три власні джерела, заявили про можливе призупинення відвантаження нафти через вибух поблизу причальних споруд.

Компанія Petroleum Development Oman у п'ятницю офіційно спростувала інформацію про збої. Даний термінал є критично важливим для країни, оскільки Оман експортує через нього від 800 000 до 900 000 барелів нафти на добу.

Читайте також: Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

Контекст

У четвер лідер «Хезболли» Наїм Кассем відкинув угоду про припинення вогню з Ізраїлем, яку просували США. Водночас Іран називає перемир'я в Лівані обов'язковою умовою для будь-яких мирних угод із Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп, навпаки, заявляв про наявність прогресу в перемовинах.

Генеральний секретар ОПЕК Хайсам аль-Гайс підтвердив, що організація зберігає свій прогноз зростання світового попиту на нафту на рівні 1,2 млн барелів на добу цього року, попри конфлікт та закриття Ормузької протоки.

Через морську блокаду з боку США іранський експорт нафти впав до мінімуму за останні шість років. Проте слабкий попит у Китаї наразі стримує ціни від стрімкого зльоту.

Аналітики попереджають, що подальше скорочення глобальних запасів нафти може спровокувати різкий стрибок цін у третьому кварталі. З технічної точки зору, поки ціна WTI утримується вище лінії підтримки тренду на рівні $80, ризики залишаються зміщеними в бік зростання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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