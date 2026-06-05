У травні курс гривні до долара знизився на 0,7% на тлі скорочення інтервенцій НБУ

У травні 2026 року середній офіційний курс гривні до долара послабився на 0,7%. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за червень 2026 року.

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Як зазначає регулятор, помірне зниження вартості української валюти відбулося на тлі загального зміцнення американського долара на світових фінансових ринках. При цьому ситуація на внутрішньому ринку залишалася повністю контрольованою завдяки зниженню чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків.

Зменшення тиску на гривню дозволило Нацбанку знизити обсяги валютних інтервенцій, спрямованих на підтримку стабільності курсу. Зокрема, у травні сальдо продажів валюти НБУ зменшилося до $3,2 млрд порівняно з $3,6 млрд у квітні.

Позитивний вплив на курсову стабільність у травні мали два фактори:

У безготівковому сегменті суттєво скоротилися обсяги переказів за окремими борговими операціями з нерезидентами.

На готівковому ринку остаточно згас березневий сплеск ажіотажу — обсяги чистої купівлі інвалюти населенням продовжили падіння, розпочате ще у квітні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ встановив на 5 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,3793 грн/$, що є новим історичним максимумом.