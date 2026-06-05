Україна та рф домовилися про локальне перемир'я біля ЗАЕС — МАГАТЕ

На лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сьогодні розпочав дію локальний режим припинення вогню. Це дозволить розпочати невідкладні ремонтні роботи на магістральній лінії електропередач, щоб запобігти загрозі ядерної аварії, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у Х.

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Ремонтні бригади найближчими днями розпочнуть відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій високовольтної лінії 750 кВ «Дніпровська». Роботи стануть можливими після завершення масштабного розмінування території.

Магістральна лінія 750 кВ була відключена понад два місяці тому. Через це найбільша в Європі атомна станція залишилася повністю залежною від єдиної резервної лінії 330 кВ, яка забезпечує живлення для охолодження шести зупинених реакторів. Протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала зв'язок і з цією лінією, що змушувало станцію вмикати аварійні дизель-генератори як останній засіб безпеки.

Це вже шосте тимчасове перемир'я на території ЗАЕС.

Цього разу підготовка до ремонтних робіт ускладнювалася специфічним розташуванням пошкоджень: вони знаходяться на верхівках високих опор безпосередньо через лінію зіткнення на річці Дніпро.

За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, Україна та рф конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ під час кількатижневих складних переговорів, погодившись на припинення вогню заради ядерної безпеки. Він наголосив, що Агентство робитиме все можливе для захисту людей та довкілля від ризику ядерної аварії.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ з березня 2022 року. Протягом усього часу окупації російська федерація вдається до спроб юридично легітимізувати своє захоплення об'єкта, що є прямим порушенням міжнародного права.

Останні кроки російського регулятора «Ростехнадзор» міжнародна спільнота кваліфікує як черговий етап ядерного шантажу. Такі дії агресора суттєво підвищують ризики для радіаційної безпеки не лише Східної Європи, а й усього світу.

На тлі пошуку шляхів деескалації з боку США з'явилася пропозиція щодо запровадження формату спільного управління ЗАЕС. Ця модель передбачає залучення трьох сторін: України, росії та Сполучених Штатів.

Однак цей план наштовхнувся на жорстку критику Києва. Україна наполягає на повному виведенні російських військ і поверненні станції під контроль законного оператора — Енергоатома.

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Україна відновила електропостачання на ЗАЕС після російського удару та блекауту.