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5 червня 2026, 8:01

Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти рф

Палата представників США у четвер, 4 червня, ухвалила законопроєкт, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні та запровадження санкцій проти ключових секторів російської економіки. Про це повідомляє Associated Press.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та нові санкції проти рф
Фото: pixabay

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Законопроєкт, ініційований демократом Грегорі Міксом, підтримали 226 законодавців, проти проголосували 195.

Документ ухвалили всупереч закликам лідерів Республіканської партії, які стверджували, що це рішення може зашкодити поточним перемовинам із Білим домом щодо сильнішого пакета підтримки. Прихильникам допомоги Україні вдалося обійти керівництво Палати представників за допомогою спеціальної процедури (discharge petition), зібравши необхідні 218 підписів для винесення документа на голосування.

Головні положення законопроєкту:

  • Виділення понад $1 млрд у вигляді прямої допомоги на безпеку та відбудову України.
  • Надання ще $8 млрд на оборону України у формі кредитів.
  • Запровадження санкцій проти ключових секторів економіки рф.

Зазначається, що ініціативу підтримали 207 демократів, один незалежний депутат та 18 республіканців, які пішли проти позиції своєї партії.

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Опоненти законопроєкту з-поміж республіканців (зокрема голови профільних комітетів Френч Хілл та Браян Маст) назвали документ «застарілим» та «інструментом політичної боротьби проти Трампа». Вони зазначили, що сума безпекової допомоги в ньому є навіть меншою, ніж та, яку Конгрес уже погодив у цьогорічному оборонному бюджеті.

Автори ініціативи сподіваються, що цей крок змусить Сенат повернутися до питання України, хоча й визнають, що без схвалення з боку президента США Дональда Трампа законопроєкт навряд чи набере необхідні 60 голосів у верхній палаті парламенту.

Проте, за словами конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, який підтримав документ, це голосування посилає попередження російському диктатору володимиру путіну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
5 червня 2026, 9:02
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Чекаємо на новини про корупційні скандали, після надання цих кредитних мільярдів, про чергове «не вистачає грошей» та «донатьте», а, ну і в кращих традиціях, очікуємо чергових підвищень зборів, тарифів та податків, ці ж кредити будуть з цього віддавати.
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