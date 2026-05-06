Оподаткування міжнародних посилок: комітет Ради підтримав пакет законопроєктів

Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів (№ 15112-Д та № 12360), які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. Реформа покликана гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС та забезпечити додаткові 10 млрд грн щороку на потреби Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові зміни

Оподаткування з 0 євро: ПДВ запроваджуватиметься на імпортовані товари, придбані через електронні інтерфейси, починаючи з 0 євро (раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ).

Відповідальність маркетплейсів: Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на маркетплейс (електронний інтерфейс), а не на покупця. Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити представника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом.

Непомітність для покупця: ПДВ (20%) буде автоматично включено у ціну товару на платформі. Процес отримання посилки не зміниться.

Підакцизні товари: Нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться.

Збереження некомерційних лімітів: Не оподатковуватимуться посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру).

Підтримка оборони: Розширено пільги зі сплати ПДВ на БПЛА з озброєнням (на сьогодні пільга діє виключно на безпілотні літальні системи без озброєння).

«Законопроєкт № 15112-Д підготовлено членами Комітету на основі основного урядового законопроєкту (реєстр. № 15112) та шести альтернативних до нього з метою гармонізації податкового законодавства України з нормами Європейського Союзу, зокрема імплементації положень Директив Ради ЄС 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС. Проєкт закону спрямований на впровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі, яка вже діє в ЄС», — йдеться у повідомленні.

Роль законопроєкту № 12360

За рішенням Комітету, цей законопроєкт доповнено необхідним митним інструментарієм: порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій (еквівалент 100 000 євро) та правилами декларування. Також передбачено перехідний період: протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Законопроєкт забезпечить технічну реалізацію нової моделі, зокрема:

запроваджує сучасні механізми декларування міжнародних відправлень;

передбачає обмін даними між маркетплейсами, перевізниками та митницею;

адаптує митні процедури до нових правил оподаткування.

Підтримка рішення бізнесом

«Провідні українські бізнес-об'єднання наголошують: чинна система містить суттєві перекоси на користь іноземних онлайн-продавців», — заявили у міністерстві.

Бізнес-спільнота акцентує, що чинні податкові пільги для іноземних гравців фактично стримують розвиток національного виробництва. Цифри підтверджують критичність ситуації:

Обсяги без податків: Понад 56 % міжнародних відправлень у 2025 році не оподатковувалися, що становить 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком.

Втрати бюджету: Лише за 2025 рік прямі втрати держбюджету склали щонайменше 18,6 млрд гривень.

Наслідки війни: Сукупні втрати з початку повномасштабного вторгнення могли перевищити 43 млрд гривень.

Прогноз на майбутнє: Якщо поточна динаміка збережеться, у 2026 році Державний бюджет може недоотримати ще 27 млрд гривень.

Окрім того, Європейська Бізнес Асоціація також публічно звернулась до народних депутатів України із закликом скасувати пільгове оподаткування посилок.

Читайте також: МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни

Контекст і терміни

Ухвалення цих законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.

Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року, за окремим рішенням Уряду про готовність ІТ-компоненту митних органів і маркетплейсів та написання відповідних підзаконних актів.

Наразі законопроєкти готуються до розгляду у сесійній залі Верховної Ради.