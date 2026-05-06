6 травня 2026, 19:12

Оподаткування міжнародних посилок: комітет Ради підтримав пакет законопроєктів

Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів (№ 15112-Д та № 12360), які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. Реформа покликана гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС та забезпечити додаткові 10 млрд грн щороку на потреби Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ключові зміни

  • Оподаткування з 0 євро: ПДВ запроваджуватиметься на імпортовані товари, придбані через електронні інтерфейси, починаючи з 0 євро (раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ).
  • Відповідальність маркетплейсів: Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на маркетплейс (електронний інтерфейс), а не на покупця. Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити представника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом.
  • Непомітність для покупця: ПДВ (20%) буде автоматично включено у ціну товару на платформі. Процес отримання посилки не зміниться.
  • Підакцизні товари: Нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться.
  • Збереження некомерційних лімітів: Не оподатковуватимуться посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру).
  • Підтримка оборони: Розширено пільги зі сплати ПДВ на БПЛА з озброєнням (на сьогодні пільга діє виключно на безпілотні літальні системи без озброєння).

«Законопроєкт № 15112-Д підготовлено членами Комітету на основі основного урядового законопроєкту (реєстр. № 15112) та шести альтернативних до нього з метою гармонізації податкового законодавства України з нормами Європейського Союзу, зокрема імплементації положень Директив Ради ЄС 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС. Проєкт закону спрямований на впровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі, яка вже діє в ЄС», — йдеться у повідомленні.

Роль законопроєкту № 12360

За рішенням Комітету, цей законопроєкт доповнено необхідним митним інструментарієм: порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій (еквівалент 100 000 євро) та правилами декларування. Також передбачено перехідний період: протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Законопроєкт забезпечить технічну реалізацію нової моделі, зокрема:

  • запроваджує сучасні механізми декларування міжнародних відправлень;
  • передбачає обмін даними між маркетплейсами, перевізниками та митницею;
  • адаптує митні процедури до нових правил оподаткування.

Підтримка рішення бізнесом

«Провідні українські бізнес-об'єднання наголошують: чинна система містить суттєві перекоси на користь іноземних онлайн-продавців», — заявили у міністерстві.

Бізнес-спільнота акцентує, що чинні податкові пільги для іноземних гравців фактично стримують розвиток національного виробництва. Цифри підтверджують критичність ситуації:

  • Обсяги без податків: Понад 56 % міжнародних відправлень у 2025 році не оподатковувалися, що становить 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком.
  • Втрати бюджету: Лише за 2025 рік прямі втрати держбюджету склали щонайменше 18,6 млрд гривень.
  • Наслідки війни: Сукупні втрати з початку повномасштабного вторгнення могли перевищити 43 млрд гривень.
  • Прогноз на майбутнє: Якщо поточна динаміка збережеться, у 2026 році Державний бюджет може недоотримати ще 27 млрд гривень.

Окрім того, Європейська Бізнес Асоціація також публічно звернулась до народних депутатів України із закликом скасувати пільгове оподаткування посилок.

Читайте також: МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни

Контекст і терміни

Ухвалення цих законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.

Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року, за окремим рішенням Уряду про готовність ІТ-компоненту митних органів і маркетплейсів та написання відповідних підзаконних актів.

Наразі законопроєкти готуються до розгляду у сесійній залі Верховної Ради.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
1Venger2
6 травня 2026, 19:40
Хочуть вижати все до останнього з населення!!!
crowl
6 травня 2026, 19:54
Обожнюю норми ЄС усе …но тягнуть звідти, крім зарплат
EconomistPetya
6 травня 2026, 20:21
Гармония с ЕС это всегда правильный и единственно верный путь. Мы стремимся стать частью ЕС и являемся стальным дикообразом для наших партнеров по Союзу.

Те кто кричат про зарплаты, учите экономику — зарплаты регулируются спросом и предложением, а у вас совок в голове, что должен прийти какой-то дядя и сделать всем высокие зарплаты. Пока такое поколение может голосовать, оно и будет голосовать за Порошенко и Яныка, а не Зеленского, который днями и ночами работает над тем чтобы сделать Украину великой.
