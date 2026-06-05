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5 червня 2026, 14:04

Кабмін схвалив концепцію цифрової екосистеми публічних інвестицій: це умова для траншу ЄС

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про розбудову Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та затвердив план заходів щодо її реалізації на 2026−2028 роки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабмін схвалив концепцію цифрової екосистеми публічних інвестицій: це умова для траншу ЄС
Фото: pixabay

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Схвалення цієї Концепції є однією з ключових умов політики для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Крім того, рішення виконує план пріоритетних дій уряду на 2026 рік.

Нова цифрова інфраструктура об'єднає державні інформаційні системи та охопить увесь інвестиційний цикл — від планування й відбору проєктів до моніторингу їх реалізації. Це дозволить створити Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на основі якісних даних, підвищити прозорість використання бюджетних коштів та оптимізувати витрати на відновлення країни.

Серед ключових завдань Концепції:

  • забезпечення сумісності (інтероперабельності) державних інформаційних систем, залучених до процесу управління публічними інвестиціями;
  • запровадження єдиних підходів до обміну даними та ідентифікації інвестиційних проєктів і програм;
  • підвищення якості та верифікації даних для оцінки, пріоритезації та відбору проєктів;
  • посилення прозорості та підзвітності використання публічних коштів;
  • цифрова підтримка всіх етапів управління публічними інвестиціями на державному та місцевому рівнях.

В основі нової екосистеми лежатиме інтеграція вже діючих цифрових платформ, зокрема DREAM, АІС «ГРК-ВЕБ», системи LOGICA, баз даних Держказначейства та електронної системи закупівель. Таке об'єднання допоможе уникнути дублювання функцій та зменшить адміністративне навантаження.

План заходів на 2026−2028 роки складається з 12 послідовних кроків. Вони, зокрема, передбачають розробку цифрового модуля «Управління публічними інвестиціями державного бюджету» в АІС «ГРК-ВЕБ» та створення технічних рішень для обміну даними між відомствами. Координацію та моніторинг проєкту здійснюватиме Мінфін.

Читайте також: Чи потрібно Україні повертати 90 млрд євро кредиту ЄС: Міністр пояснив умови

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про позику для України на суму до 90 млрд євро. За відповідний законопроєкт № 0376 проголосували 298 народних депутатів.

Документ дозволяє залучити фінансову допомогу від ЄС у 2026−2027 роках. Кошти спрямують на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Основну суму позики планують погашати за рахунок репарацій від рф, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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