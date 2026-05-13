Головне за середу: $400 млн від США, податок на посилки
Україна отримає $400 млн через Європейське командування Збройних сил США — Пентагон
Передбачені американським бюджетом $400 млн на підтримку України в 2026 році, передадуть через Європейське командування Збройних сил США (EUCOM). Про це Гегсет сказав під час слухань у Сенаті.
79% українців купують за кордоном: на введення податку на посилки до 150 євро відреагували несподівано
Активними покупцями товарів з-за кордону є 31% респондентів, котрі замовляють товари раз або кілька разів на місяць, водночас 48% респондентів заявили, що замовляють товари раз на кілька місяців або рідше. Сукупно 79% респондентів заявляють, що коли-небудь купували товари з-за кордону.
Індекс відновлення ділової активності впав до трирічного мінімуму — опитування ІЕД
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11. Це найнижче значення ІВДА з березня 2023 року.
Війна з Іраном обвалила турецькі золотовалютні резерви до рекордного рівня
Золотовалютні резерви Туреччини скоротилися в березні на рекордні $43,4 млрд на тлі війни з Іраном, яка спровокувала розпродаж активів ринків, що розвиваються, і чинила тиск на ліру, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані платіжного балансу країни. Центробанк витрачав резерви, щоб утримати курс ліри на тлі відтоку капіталу.
Сенат США затвердив Кевіна Уорша до ради керуючих ФРС
Сенат США у вівторок, 12 травня, затвердив кандидатуру Кевіна Уорша до ради управляючих Федеральної резервної системи. Як повідомляє Bloomberg, за Уорша проголосував 51 сенатор проти 45, що надає Уоршу право на 14-річний термін у раді керуючих.
