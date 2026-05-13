Головне за середу: $400 млн від США, податок на посилки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 травня 2026, 20:00

Головне за середу: $400 млн від США, податок на посилки

Головні новини дня:

Головні новини дня:Україна отримає $400 млн через Європейське командування Збройних сил США — ПентагонПередбачені американським бюджетом $400 млн на підтримку України в 2026 році, передадуть через Європейське командування Збройних сил США (EUCOM).

Україна отримає $400 млн через Європейське командування Збройних сил США — Пентагон

Передбачені американським бюджетом $400 млн на підтримку України в 2026 році, передадуть через Європейське командування Збройних сил США (EUCOM). Про це Гегсет сказав під час слухань у Сенаті.

79% українців купують за кордоном: на введення податку на посилки до 150 євро відреагували несподівано

Активними покупцями товарів з-за кордону є 31% респондентів, котрі замовляють товари раз або кілька разів на місяць, водночас 48% респондентів заявили, що замовляють товари раз на кілька місяців або рідше. Сукупно 79% респондентів заявляють, що коли-небудь купували товари з-за кордону.

Індекс відновлення ділової активності впав до трирічного мінімуму — опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11. Це найнижче значення ІВДА з березня 2023 року.

Війна з Іраном обвалила турецькі золотовалютні резерви до рекордного рівня

Золотовалютні резерви Туреччини скоротилися в березні на рекордні $43,4 млрд на тлі війни з Іраном, яка спровокувала розпродаж активів ринків, що розвиваються, і чинила тиск на ліру, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані платіжного балансу країни. Центробанк витрачав резерви, щоб утримати курс ліри на тлі відтоку капіталу.

Сенат США затвердив Кевіна Уорша до ради керуючих ФРС

Сенат США у вівторок, 12 травня, затвердив кандидатуру Кевіна Уорша до ради управляючих Федеральної резервної системи. Як повідомляє Bloomberg, за Уорша проголосував 51 сенатор проти 45, що надає Уоршу право на 14-річний термін у раді керуючих.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами