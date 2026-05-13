Податок на посилки до 150 євро: як українці ставляться до можливих змін

Активними покупцями товарів з-за кордону є 31% респондентів, котрі замовляють товари раз або кілька разів на місяць, водночас 48% респондентів заявили, що замовляють товари раз на кілька місяців або рідше. Сукупно 79% респондентів заявляють, що коли-небудь купували товари з-за кордону. Про це йдеться у дослідженні Info Sapines.

Що купують українці

Найпопулярнішими категоріями товарів, які купуються на міжнародних маркетплейсах є одяг / взуття (51%), побутові товари (51%).

Серед товарів, які користуються низькою популярністю — товари мілітарного призначення (3%) (наприклад, запчастини для дронів, тактичний одяг тощо), аксесуари та дрібні товари (1%), автотовари / запчастини / інструменти), їх купують найчастіше менше 5% респондентів.

Найбільш важливі економічні питання

Лише 3% респондентів включили умови замовлення товарів з-за кордону до переліку найбільш важливих економічних питань. Натомість ключовими викликами респонденти вважають рівень доходів (59%), ціни на продукти (51%) та вартість комунальних послуг (44%).

Оцінка принципу уніфікації податкових правил для українських магазинів та іноземних маркетплейсів

52% респондентів вважають, що українські магазини та іноземні маркетплейси мають працювати за однаковими податковими правилами при продажі своїх товарів українським споживачам. 54% респондентів погоджуються з твердженням:

«Якщо український бізнес сплачує ПДВ при продажі товарів, то аналогічні товари з-за кордону також мають підпадати під ідентичні податкові правила.»

Третина респондентів (32%) не погоджуються ні з першим, ні з другим.

Оцінка впливу чинних правил на конкурентне середовище

55% респондентів вважають, що поточні податкові правила щодо відсутності оподаткування ПДВ товарів вартістю до 150 євро з-за кордону створює перевагу для закордонних продавців над українськими товарами з яких ПДВ сплачується. 26% респондентів не погоджуються з цим твердженням, ще 19% важко відповісти на це запитання.

Очікувані наслідки від запровадження єдиних правил оподаткування

Понад половина опитаних підтримує ідею запровадження однакових правил, очікуючи передусім додаткових надходжень до бюджету (59%), підтримки українського легального бізнесу (58%), забезпечення однакових умов для українських та закордонних продавців (56%), зменшення можливості для «сірого» імпорту та зловживань (52%) та наближення українських правил до європейської практики (51%).

Водночас значна частина респондентів прогнозує зростання вартості міжнародних покупок (57%).

Методика опитування

Компанія Info Sapiens дослідила ставлення респондентів до чинних правил та потенційних законодавчих змін.

Опитування проводилося методом CAWI (онлайн-інтерв'ю) на замовлення Української Ради Бізнесу з 8 по 12 квітня 2026 року. Розмір вибірки: 1500 респондентів, які проживають як в міській, так і сільській місцевості на територіях, які підконтрольні уряду України.

Передісторія

6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту ухвалити за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д, а також ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360.