13 травня 2026, 16:25

Війна з Іраном обвалила турецькі золотовалютні резерви до рекордного рівня

Золотовалютні резерви Туреччини скоротилися в березні на рекордні $43,4 млрд на тлі війни з Іраном, яка спровокувала розпродаж активів ринків, що розвиваються, і чинила тиск на ліру, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані платіжного балансу країни. Центробанк витрачав резерви, щоб утримати курс ліри на тлі відтоку капіталу.

Що із резервами?

Торговий дефіцит збільшився до $9,7 млрд у березні проти $7,3 млрд на місяць раніше. Туреччина як великий імпортер енергоресурсів серйозно постраждала від зростання цін на нафту і газ, викликаного фактичним закриттям Ормузької протоки і збоями у світових поставках сирої нафти і нафтопродуктів.

Декілька великих міжнародних банків погіршили прогнози щодо турецької ліри через дефіцит, що зростає.

«Міжнародні інститути продовжують підвищувати середні прогнози цін на нафту на 2026 рік, а перебої у ланцюжках постачань та регіональна напруженість створюють ризики для транспортних та туристичних доходів», — наголосив стамбульський економіст Халук Бурумчекчі.

Голова Центробанку Туреччини Фатіх Карахан заявив минулого тижня, що ставлення дефіциту поточного рахунку до ВВП цього року виявиться «нижчим від історичних середніх значень», визнавши при цьому зростаючі ризики. Після переобрання президента Реджепа Тайіпа Ердогана у 2023 році влада намагається скоротити дефіцит через високі ставки та обмеження за кредитами.

Офіційна ставка залишається лише на рівні 37% річних, але Центробанк фактично кредитує банки під 40% початку війни на Близькому Сході. Це технічний спосіб стиснути грошову масу без оголошення підвищення ставки, зазначило агентство. Інфляція при цьому прискорилася до 32,4% у річному вираженні.

Роман Мирончук
