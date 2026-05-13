13 травня 2026, 14:24

Індекс відновлення ділової активності впав до трирічного мінімуму — опитування ІЕД

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11. Це найнижче значення ІВДА з березня 2023 року. Про це йдеться в результатах опитування ЕІД.

Значення ІВДА суттєво погіршилося для великих, середніх і малих підприємств. Покращився лише показник ІВДА для мікропідприємств, але він продовжує залишатися від'ємним та найгіршим серед усіх груп бізнесу (-0,29).

Завантаженість виробничих потужностей порівняно з довоєнним рівнем у квітні не змінилася: сумарна частка підприємств, які працюють на повну чи майже повну (з 75% до 99%) потужність, залишилась на рівні 60%.

Агрегований показник перспектив промисловості (АППП) перервав тенденцію до поступового зростання та, хоча й незначним чином, зменшився із 0,14 до 0,11.

Невизначеність у перспективі трьох місяців залишилась без істотних змін для більшості виробничих показників, окрім експорту, де вона впала більш як на третину — з 20,3% до 12,7%. Лише кожен восьмий експортер не зміг спрогнозувати свої квартальні перспективи.

Невизначеність у 6-місячній зростає другий місяць поспіль як для загальноекономічного середовища в країні (з 20,1% до 28%), так і для фінансово-економічної ситуації на підприємстві (з 19,3% до 25,3%).

Виробничі результати

Виробничі результати зростають другий місяць поспіль, водночас короткострокові очікування у квітні погіршилися, перервавши тенденцію до зростання. Індекс змін виробництва суттєво зріс з 0,02 до 0,18 завдяки збільшенню частки підприємств, які нарощують обсяги виробництва, — із 18,1% до 26,6%.

Індекс очікуваних змін виробництва впав із 0,43 до 0,34 через звуження частки підприємств, які планують збільшувати обсяги виробництва в найближчі 3−4 місяці (з 43,7% до 37,1%). Частка тих, хто планує скорочення виробництва, становить 3,6%.

Портфель нових замовлень

Портфель нових замовлень різко впав до чергового мінімуму — 2,9 місяця після 3,8 у березні. Структура портфеля замовлень демонструє зміщення у бік короткострокового планування.

Цінові очікування бізнесу в квітні покращилися, особливо в перспективі найближчих місяців. Частка підприємств, які очікують зростання цін на сировину та матеріали через три місяці, скоротилася із 64,4% до 51,6%.

Аналогічне втихомирення інфляційних прогнозів відбулося і щодо готової продукції — частка підприємств, які очікують зростання цін, зменшилася із 61,4% до 49,3%.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
