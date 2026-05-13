Сенат США затвердив Кевіна Уорша до ради керуючих ФРС

Сенатори переважно розділилися за партійним принципом. Єдиним демократом, який підтримав Уорша, став Джон Фетерман від Пенсільванії.

За даними Reuters, затвердження Уорша на чотирирічний термін головою ФРС може відбутися вже в середу, 13 травня. Термін повноважень чинного голови ФРС Джерома Пауелла як голови спливає у п'ятницю, 15 травня.

Як нагадує Bloomberg, твердження Уорша було фактично вирішене після того, як сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс зняв свою блокаду кандидатур у ФРС.

Тілліс пішов на це після того, як Мін'юст оголосив про припинення кримінального розслідування щодо Пауелла, пов'язаного з перевитратою коштів під час ремонту будівлі ФРС.

