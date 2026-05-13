13 травня 2026, 8:49

Сенат США затвердив Кевіна Уорша до ради керуючих ФРС

Сенат США у вівторок, 12 травня, затвердив кандидатуру Кевіна Уорша до ради управляючих Федеральної резервної системи. Як повідомляє Bloomberg, за Уорша проголосував 51 сенатор проти 45, що надає Уоршу право на 14-річний термін у раді керуючих.

Сенат США у вівторок, 12 травня, затвердив кандидатуру Кевіна Уорша до ради управляючих Федеральної резервної системи.

Як голосували за Уороша

Сенатори переважно розділилися за партійним принципом. Єдиним демократом, який підтримав Уорша, став Джон Фетерман від Пенсільванії.

За даними Reuters, затвердження Уорша на чотирирічний термін головою ФРС може відбутися вже в середу, 13 травня. Термін повноважень чинного голови ФРС Джерома Пауелла як голови спливає у п'ятницю, 15 травня.

Передісторія

Як нагадує Bloomberg, твердження Уорша було фактично вирішене після того, як сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс зняв свою блокаду кандидатур у ФРС.

Тілліс пішов на це після того, як Мін'юст оголосив про припинення кримінального розслідування щодо Пауелла, пов'язаного з перевитратою коштів під час ремонту будівлі ФРС.

Читайте також: Ринки підозрюють, що новий голова ФРС стане іграшкою Трампа

Тілліс, Пауелл та багато демократів розцінювали це кримінальне розслідування як спробу адміністрації Трампа натиснути на Пауелл з метою прискорити зниження ставок.

Демократи також були незадоволені спробами Трампа звільнити керуючого ФРС Лізу Кук, які вони розцінюють як частину кампанії із залякування членів ради керуючих. Лідер демократів у банківському комітеті Елізабет Уоррен назвала Уорша маріонеткою Трампа і піддала його критиці, зокрема, за питання, пов'язані з декларуванням активів.

Сам Уорш неодноразово обіцяв діяти незалежно у разі затвердження на посаді голови ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
